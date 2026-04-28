8600 mAh Bataryalı Telefon Tanıtıldı! 16 GB RAM ve 165Hz Ekranı Var

OnePlus, Ace 6 Ultra isimli yeni bir amiral gemisi modeli tanıttı. Bununla beraber telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. Böylece mobil oyunlar sorunsuz şekilde oynanabilecek. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızına da sahip.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Parlaklığı: 1800 nit

İşlemci: Dimensity 9500

RAM: 12 GB ve 16 GB

Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

Batarya: 8.600 mAh

Hızlı Şarj: 120W

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 16 MP

16 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68, IP69 ve IP69K sertifikaları

OnePlus Ace 6 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl?

Ace 6 Ultra gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alıyor. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, CarX Street ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile ve Asphalt Legends'ı ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani telefonda mobil oyunlar sorunsuz bir şekilde oynanabilecek.

Dimensity 9500 işlemcisi daha önce OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. Serinin bir önceki modeli Ace 5 Ultra'da ise Dimensity 9400+ işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemcinin de söz konusu mobil oyunları kasma veya donma gibi bir problem olmadan çalıştırabildiğini belirtelim.

Bu arada nm yani nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Yani nm dğeeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler?

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip Ace 6 Ultra, OLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 1800 nit parlaklık ve 165Hz yenileme hızı sunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli OnePlus Ace 5 Ultra'da 6,83 inç ekran boyutu, 1272 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 1400 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Yüksek parlaklık, ekranın güneş ışığı altında bile rahatça görülebilmesini sağlıyor. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Bu Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. Bu arada AMOLED ise çok canlı renklere sahip.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler?

Ace 6 Ultra'nın 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Ön yüzeyde 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Önceki modelde de aynı kamera çözünürlükleri yer alıyor.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Bataryası Kaç mAh?

Telefon, 8.600 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu sayede yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü elde ediliyor. Ace 6 Ultra ayrıca 120W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji ise telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettiriyor. Bu arada Ace 5 Ultra'da ise 6.700 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

OnePlus Ace 6 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor ancak Ace 5 Ultra satılmıyor. Dolayısıyla Ace 5 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB depolama: 3.499 yuan (23.119 TL)

12 GB RAM ve 512 GB depolama: 4.099 yuan (27 bin TL)

16 GB RAM ve 256 GB depolama: 3.799 yuan (25.105 TL)

16 GB RAM ve 512 GB depolama: 4.399 yuan (29 bin TL)

16 GB RAM ve 1 TB depolama: 5.099 yuan (33.693 TL)

OnePlus Ace 6 Ultra için belirlenen 3 bin 499 yuan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 23 bin 119 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 46 bin TL civarında olabilir. OnePlus Ace 6 Ultra'nın Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda OnePlus Ace 6 Ultra'nın en iyi amiral gemisi modellerinden biri olduğunu düşünüyorum. Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak telefonun işlemcisi ve batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Cihazın güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi çok kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabileceğini söyleyebilirim.

Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını belirteyim. Böylece cihazı gün içinde sık sık şarj etmekle uğraşmaya gerek kalmayacak. AMOLED ekranda hem oyun oynamanın hem de film izlemenin çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise canlı renklere sahip olması.