Spotify'da 300 TB'lık Sızıntı! İnanılmaz Gerçekler Ortaya Çıktı

Dünyanın en büyük dijital müzik platformlarından biri olan Spotify, unutulmayacak bir olayla gündeme geldi. Anna's Archive grubu, platformun DRM korumasını aşarak şaşkına çeviren miktarda şarkı ve veriyi toplamayı başardığını açıkladı. Ele geçirilen bilgiler arasında sanatçıların ayrıntılı bilgileri de yer alıyor.

Spotify'ın 300 TB'lık Şarkı Arşivi Elde Edildi

Anna's Archive, Spotify'da yer alan şarkıların neredeyse tamamını (yaklaşık 300 TB'a denk geliyor) topladığını ve bunları torrent yoluyla yasa dışı bir şekilde dağıtıma sokmaya başladığını ileri sürdü. Spotify, bu iddiaların üzerine bir açıklamada bulundu. Şirkete göre olayın arkasındaki isimler, DRM (Dijital Haklar Yönetimi) sistemini atlatıp verileri izinsiz bir şekilde aldı.

Bu sızıntı ile elde edilen arşiv, 86 milyon ses dosyasını içeriyor. Bu miktar, Spotify'da yer alan toplam şarkıların yaklaşık yüzde 37'sine denk geliyor. Kullanıcıların dinlediği şarkıların ise yüzde 99,9'unu kapsıyor. Şarkıların çoğu 160 kbps OGG Vorbis formatında olduğu fakat hiç popüler olmayan şarkıların fazla yer kaplamaması için 75 kbps'ye düşürüldüğü belirtildi.

256 milyon satırlık devasa bir veri tabanı oluşturuldu. Bu veri tabanında şarkı isimleri, sanatçılar, albüm kapakları ve benzeri son derece önemli veriler yer alıyor. Bu sızıntı esasında dijital müzik platformu ile ilgili çok önemli istatistikleri de ortaya çıkardı. Bunların başında ise platformdaki şarkıların yüzde 70'inin neredeyse hiç dinlemediği geliyor.

Elde edilen bilgilere göre platformda yer alan şarkıların çoğu albüm parçası değil, tekli olarak yayınlandı. En yaygın temponun ise 120 BPM olduğu ifade edildi. Anna's Archive grubu, şu anlık yalnızca şarkının meta verilerini yayınlandı. 300 TB boyutundaki asıl müzik dosyaları ise aşırı büyük olması nedeniyle ne kadar popüler olduğuna da bağlı olarak parçalar hâlinde yayınlanacak.