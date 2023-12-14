Spotify AI ile Çalma Listesi Oluşturma Özelliğini Test Ediyor!

Spotify, kullanıcılarının AI teknolojisi ve ipuçları kullanarak çalma listeleri oluşturmasına izin verecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu "AI çalma listeleri" özelliği, kullanıcıların AI destekli çalma listesi oluşturmasına nasıl tepki vereceğini görmek için testlere başladığı ortaya çıktı. Şirket, bu testin teknolojisi ve nasıl çalıştığı hakkında fazla bilgi paylaşmadı ve bu özelliğin lansmanı için her hangi bir zaman da vermedi.

Ancak bu özellik, bir kullanıcının keşfettiği TikTok videosunda gösterildi ve kullanıcı @robdad_ tarafından paylaşıldı. @robdad_, "Spotify'ın ChatGPT'sini rastgele keşfettim?" diye yazdı. Paylaştığı ekran görüntülerine göre, AI çalma listeleri özelliğine Spotify uygulamasındaki "Kütüphanen" sekmesinden ekranın sağ üstündeki artı (+) düğmesine dokunarak erişiliyor. Burada, bir açılır menü belirir ve AI çalma listesi özelliği, mevcut "Çalma Listesi" ve "Karıştır" seçeneklerinin altında yeni bir seçenek olarak görünüyor.

Özelliğin açıklamasında "Fikirlerinizi AI kullanarak çalma listelerine dönüştürün" yazıyor ve şu anda yalnızca İngilizce olarak kullanılabilir. Kullanıcı, seçeneği seçtikten sonra bir ekranla karşılaşıyor ve AI sohbet botu tarzındaki bir kutuya kendi isteklerinizi yazabilir veya başlamak için önerilen ipuçları listesini gözden geçirebilirsiniz. Videoda, "enstrümantal elektronik müzikle işe odaklanın," "arka planda kafe müziği ile sessizliği doldurun," "eğlenceli, neşeli ve pozitif şarkılarla enerji toplayın," ve "Cadı Evi gibi bir niş türü keşfedin" gibi ipucu fikirleri örnek gösteriliyor.

Kullanıcı, "Cadı Evi" gibi bir seçeneği seçtiğinde, AI sohbet botu "İsteğiniz işleniyor..." yanıtını verdi ve ardından bir örnek çalma listesini sundu. Bu ekranda, çalma listesini daha da iyileştirmek için istemediğiniz şarkıları kaldırmak için sola kaydırabilirsiniz.

Spotify, Kullanıcılarına Sesli İpuçlarıyla AI Destekli Çalma Listeleri Sunuyor!

Spotify, zamanında AI çalma listeleri konusundaki özellikleri reddetmiş ve yeni özellikler hakkında yorum yapmayacağını belirtmişti. Şirket, şu anda AI çalma listeleri ile kullanıcıların isteklerini ve duygularına göre müzikler üretmeye çalışıyor ve yalnızca bu özelliğin şuanlık bir test olduğunu söylüyor.

Birkaç yıl önce, Spotify, yıl başında başlatılan ve Spotify'ın kültürel ortaklıklar başkanı Xavier Jernigan'ın AI DJ'yi başlatarak uygulamadaki AI'ye büyük yatırımlar yapmıştı. Bu özellik, Ağustos ayında her yerde kullanıma sunulmuştu.

AI DJ ile ilgili konuşan Spotify'ın Kişiselleştirme Başkanı Ziad Sultan, şirketin "geniş dil modelleri, üretebilen ses, kişiselleştirme gibi tüm olanakları anlayan büyük bir araştırma ekibi olduğunu" belirtti. Spotify'ın "AI uzmanlığı ile bilinmek istediğini" ifade etti.

Spotify CEO'su Daniel Ek, şirketin AI'yi başka nasıl kullandığına dair ipuçları da verdi. Spotify'ın podcast'leri özetlemek ve otomatik olarak sesli reklamlar oluşturmak için AI kullanmayı düşünebileceğini söyledi. Ayrıca, sanatçıların yeni şarkılar oluştururken AI araçlarını kullanabileceğini belirtti. Spotify ayrıca, gerçek bir kişi gibi seslendirilen podcast reklamları oluşturmak için AI kullanmış ve kişiselleştirme teknolojilerini desteklemek için AI kullanmıştı. Bu nedenle, uygulamasının daha popüler kullanım durumlarından biri olan çalma listesi oluşturma konusunda AI'ı devreye sokması, şaşırtıcı bir adım değil. Yeni AI özelliğinin ne zaman ve ne şekilde kullanıma sunulacağı henüz belirsiz.