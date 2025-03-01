Spotify, Avrupa Birliği'ni Apple'ın Üzerine Saldı: "Kurallara Uymuyorlar"

Spotify ve Apple arasındaki DMA kavgasını yeniden gündeme taşıyan taraf Spotify'ın CEO'su oldu.

Daniel Ek, Apple'ın süreci bilinçli olarak yavaşlattığını ve DMA'nın ruhuna aykırı davrandığını belirtti. Spotify'a göre, Apple hala geliştiricilere yönelik ücretler ve kısıtlayıcı koşullar uygulayarak rekabeti engelliyor.

Apple'a Ceza Kesildi ama Hiç Oralı Olmadı

Apple, müzik yayını pazarındaki hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle bu yılın başında 1.8 milyar Euro cezaya çarptırılmıştı. Ancak Spotify, Apple’ın cezaya rağmen aynı uygulamalara devam ettiğini savunuyor.

Avrupa Birliği Rekabet Şefi Teresa Ribera, Apple'ın DMA’ya uyup uymadığına dair nihai kararın Mart ayında açıklanacağını duyurdu. Apple ise bir beyaz kitap yayımlayarak AB'nin birlikte çalışabilirlik yasalarıyla ilgili sorunları açıkladı ve uyum sağladığını savundu.

App Store Sayesinde Mi Başarılı?

Spotify ile Apple arasındaki çekişmenin köklü bir geçmişi var. Çünkü Spotify'ın aksine Apple'ın iOS tabanlı sistemi var ve buradaki uygulamalar dışında daha ucuz teklifler sunabiliyorlar.

Sonraları şirket, geliştiricilerin daha ucuz teklif sunmalarının önüne set çekip engelledi. App Store üzerinden satın alım yapmaya zorlanan geliştiricilerin kârında köklü düşüş yaşandı.

Spotify da böyle bir müdahalenin rekabeti engellediğini kullanıcıların zorla daha yüksek fiyatlar ödemeye maruz bırakıldığını savunuyor. Apple ise kendini App Store ile savunuyor. Onlara göre Spotify'ın bu kadar başarılı olmasının sebebi App Store'da boy gösteriyor olması.

Şirket, Spotify'ın Apple'ın araçlarını ve teknolojilerini kullandığınıve Apple'ın kullanıcılar arasında oluşturduğu güvenden faydalandığını belirtti.