YouTube Reklamları İçin "Çok Şükür" Dedirten Güncelleme

En sevdiğimiz diziyi kaçırdığımız için YouTube'dan tekrarını izliyoruz. Veya yemek yerken tek yoldaşımız YouTube'daki komik videolar oluyor ama bu içeriklerin en heyecanlı, en eğlenceli yerlerinde ortaya giren reklamlar şüphesiz tadımızı kaçırıyor.

YouTube, reklamların daha az "sinir bozucu" olmasını sağlayacak bir yöntem geliştirdi. Aslında reklamsız bir deneyim görmek herkesin hakkı ama YouTube o kadar da cömert davranmadı. Onun yerine reklamları daha "aklı başında" yerlerde çıkarmaya hazırlanıyor.

Fotoğraf: Algoritma, manuel reklamın içerik akışını böldüğü konusunda uyarıda bulunuyor.

Reklamlar İçerik Akışını Bölmeden Çıkacak

Kullanıcılar bundan böyle reklamları daha akıllıca yerlerde görecek. Örneğin az önce bahsettiğimiz heyecanlı sahnelerde, konuşmaların tam ortasında reklam girme durumu olmayacak. 24 Şubat 2025'ten itibaren, manuel olarak yerleştirilen orta reklam (mid-roll) araları, içeriğin akışını daha az bölecek şekilde optimize edilecek.

Kullanıcılar hala aynı sayıda reklam görecek, ancak bu reklamlar konuşmaların veya aksiyon sahnelerinin tam ortasında belirmeyecek.

İlaveten YouTube daha önce yayınlanan eski videolara da otomatik reklam noktaları ekleyecek. Bu özellik, 24 Şubat 2025’ten önce yüklenmiş ve manuel reklam araları bulunan videolarda geçerli olacak. Ancak içerik üreticileri, YouTube Studio'daki "Kazanç" sekmesine giderek bu güncellemeyi devre dışı bırakabilecek.

İki Yeni YouTube Aracı

YouTube'un yaptığı bir araştırmaya göre, manuel ve otomatik orta reklam karışımı kullanan kanallar, reklam gelirlerinde %5'lik bir artış elde etti. Bu, içerik üreticileri için olumlu bir gelişme gibi duruyor. Ayrıca YouTube Studio'ya iki yeni araç geliyor: