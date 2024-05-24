Spotify'dan İlginç Hamle: Car Thing Cihazını Devre Dışı Bırakıyor!

Spotify, kullanıcılarına bir e-posta göndererek, Car Thing isimli otomobil cihazının kullanımdan kaldırılacağını ve 9 Aralık 2024'ten sonra artık çalışmayacağını bildirdi.

Bu ilginç isimli cihaz, Spotify'ın donanım alanındaki ilk denemesiydi ve kullanıcıların Spotify'ı araçlarında bir dokunmatik ekran veya sesli komutlarla kontrol etmelerini sağlıyordu.

Spotify, Car Thing Kullanımını Neden Durduruyor?

Şirketin yayınladığı açıklamada cihazın kullanımdan kaldırılması "ürün tekliflerini kolaylaştırmaya yönelik devam eden çabalarının bir parçası" olarak nitelendirildi. Açıklamasında özür dileyen şirket, "Bunun hayal kırıklığı yaratabileceğini anlıyoruz ancak bu karar, tüm Spotify kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sağlayacak yeni özellikler ve geliştirmeler geliştirmemize odaklanmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Spotify'ın Car Thing isimli cihazı Nisan 2021'de sınırlı sayıda piyasaya sürülmüştü. Sadece beş ay sonra Temmuz 2022'de Spotify, ikinci çeyrek kazanç raporunda bu cihazın üretimini durdurduğunu duyurmuştu.

Car Thing insanların başta şüpheyle yaklaştığı bir cihazdı çünkü sadece Spotify için kullanılabilecek özellikler sağlarken bir güç portu ve otomobilin havalandırma deliğini işgal ediyordu. Keza Spotify'ı zaten telefonunuzda kullanabiliyordunuz.

Dahası Car Thing sahipleri piyasaya sürüldükten üç yıldan kısa bir süre içinde kullanılamaz hâle gelecek özel bir cihaz için 90 dolar ödedikleri için öfkeli durumdalar. Üstelik şirket herhangi bir geri ödeme de yapmayacağını belirtiyor.

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