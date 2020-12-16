Spotify Çöktü mü? Spotify Neden Çalışmıyor?

Dünya genelindeki en popüler müzik akışı uygulamalarından birisi olan Spotify, hepimizin severek kullandığı uygulamalardan bir tanesi. Eğer son birkaç dakikadır uygulamaya erişimde sorunlar yaşıyorsanız, yalnız olmadığınızı söyleyebiliriz. Peki ama Spotify çöktü mü ve neden çalışmıyor? İşte konu hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar!

Spotify Çöktü mü?

Down Detector verilerine göre son yarım saattir küresel ölçekteki pek çok kullanıcı Spotify'a erişimde sorunlar yaşıyor. Bu noktada bazı kullanıcılar sorundan ciddi derecede etkilenirken, bazıları ise hiçbir sorunla karşılaşmadıklarını ve servisin olması gerektiği gibi çalıştığını vurguluyor.

Raporlara göre ise kullanıcılar en çok oturum açma ve müzik akışı üzerinde sorunlar yaşıyor. Yani eğer çevrim dışı kütüphaneniz üzerinden müzik oynatmaya çalışıyorsanız, herhangi bir sorunla karşılaşmamanız muhtemel. Öte taraftan kütüphanenizde indirilmiş olmayan müzikleri bir süre için dinleyemeyebilirsiniz.

Spotify şu an için konu hakkında herhangi bir açıklama yapmamış olsa da sorunun kısa bir süre içerisinde normale dönmesini bekleyebiliriz. Bu süreçte sorundan etkilendiyseniz servisin normal çalışma akışına dönebilmesi için bir süre beklemenizi tavsiye ederiz.

Spotify Premium Mini Kullanıma Sunuldu!

Spotify geçtiğimiz günlerde Spotify Premium Mini isimli yeni abonelik planını duyurdu. Premium ve Premium Mini temelde benzer özellikleri içeriyor ancak bazı süre, reklam ve cihaz kısıtlamaları söz konusu. İşte Spotify Premium Mini ile sunulan bazı özellikler:

- Premium Mini aylık değil, günlük ya da haftalık abonelik seçeneği sunuyor.

- Web ya da Masaüstü uygulamalarını reklamsız olarak kullanılamıyor.

- Beş cihaz yerine yalnızca tek cihazda kullanılabiliyor.

- On bin şarkı indirme yerine yalnızca otuz şarkı indirme imkanı sunuluyor.

Spotify Premium Mini şu anda sadece Hindistan'da kullanıma açık durumda. Hindistan'da 1 günlük Premium Mini 7 Hindistan Rupisi fiyat etiketine sahip. 1 haftalık Premium Mini'nin fiyatı da 25 Hindistan Rupisi olarak açıklandı. 7 Hindistan Rupisi şu anki kur ile 0,74 TL'ye denk gelirken 25 Hindistan Rupisi de 2,66 TL'ye denk geliyor. Yeni planın Türkiye'de kullanıma açılıp açılmayacağı bilinmezliğini koruyor.