Artık Spotify'da Arkadaşlarınızın Dinlediği Müzikleri Görebileceksiniz

Dijital müzik sektörünün lider isimlerinden Spotify, platformunu geliştirmeye ve kullanıcı deneyimini zenginleştirmeye devam ediyor. Son olarak şirket bugün iOS uygulaması için kullanıcı etkileşimini artırmayı hedefleyen yeni "Dinleme Etkinliği" özelliğini resmen duyurdu.

Geçtiğimiz yıl iOS uygulamasına özel bir "Mesajlar" bölümü ekleyen Spotify, yeni özelliğiyle bu bölümü daha da zenginleştirmeyi amaçlıyor. Şirketin paylaştığı bilgilere göre yeni özellik ile birlikte arkadaşlarınızın o an ne dinlediğini takip edebileceksiniz. Gelin şimdi detaylara hep birlikte göz atalım!

Spotify Dinleme Etkinliği Özelliği Neler Sunuyor?

Platformun yeni Dinleme Etkinliği özelliği, temelde arkadaşlarınızın ve aile üyelerinizin gerçek zamanlı olarak hangi şarkıyı dinlediğini görmenize olanak tanıyor. Profil butonunun yanındaki menüden aktif edilebilen bu özellik ile birlikte yakınlarınızın o an dinlediği müzikler Mesajlar bölümündeki sohbet satırlarında görüntülenebilecek.

Üstelik etkileşim sadece görüntülemekle sınırlı kalmayacak. Bir arkadaşınızın dinleme etkinliğine tıkladığınızda o şarkıyı kendi kütüphanenize ekleyebilecek, hemen dinlemeye başlayabilecek, şarkı detaylarına göz atabilecek veya altı farklı emoji seçeneğiyle arkadaşınıza tepki verebileceksiniz.

Nasıl Çalışır?

Öte yandan Spotify özellikle gizlilik konusunda akıllarda soru işareti yaratan bu özellik için kullanıcı gizliliğini ön planda tuttuğunu belirtiyor. Yapılan açıklamaya göre söz konusu özellik kullanıcılara varsayılan olarak kapalı halde gelecek.

Spotify uygulamasını açın. "Profili Görüntüle" butonunun hemen yanında yer alan yan menüyü açın. "Gizlilik ve Sosyal" bölümüne gidin. "Dinleme Ekinliği" seçeneğini aktif hale getirin.

Özellik aktifleştirildiğinde gerçek zamanlı olarak dinlediğiniz müzikleri arkadaşlarınızla paylaşabilecek ve onların da ne dinlediklerini görüntüleyebileceksiniz. Öte yandan özelliğin şimdilik sadece platformun iOS sürümünde ve Mesajlar bölümünün aktif olduğu pazarlarda kullanıma sunulduğunu belirtelim. İlerleyen günlerde özelliğin daha fazla daha geniş bir kitleye ulaşması bekleniyor.

Peki siz Spotify'ın yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.