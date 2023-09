Spotify ve OpenAI İş Birliği Yaptı: Spotify'a Dublaj Özelliği Geliyor!

Spotify ve OpenAI şirketlerinin iş birliği yaptığı ortaya çıktı. OpenAI, yapay zekâ desteğini Spotify'a sundu ve uygulamada yeni bir özellik geliştirildi. Artık farklı dillerdeki podcastler dublaj özelliğini kazanacak.

Kullanıcılar podcastleri ana dilleri dışındaki dillerde de dinleme imkânı bulacak. Henüz test aşamasında olan özelliğin yakında çıkması bekleniyor.

Spotify, OpenAI'nin yeni çıkan ses oluşturma teknolojisinden faydalanarak podcastlerini tercüme ettiriyor. Ses çeviri özelliği sayesinde yapay zekânın desteğiyle podcastlere konuşan kişinin tonlaması aynı olacak şekilde farklı dillerde dublaj seçeneği eklenecek.

Podcasters - what if I told you could offer your pod to any listener around the world, in their own local language but still keep it in your own voice? That’s the pilot we’re launching @Spotify!



It’s called Voice Translation and using AI, translates podcasts episodes into… pic.twitter.com/kYq0bgxJYq