Spotify ve OpenAI İş Birliği Yaptı: Spotify'a Dublaj Özelliği Geliyor!

Spotify ve OpenAI şirketlerinin iş birliği yaptığı ortaya çıktı. OpenAI, yapay zekâ desteğini Spotify'a sundu ve uygulamada yeni bir özellik geliştirildi. Artık farklı dillerdeki podcastler dublaj özelliğini kazanacak.

Kullanıcılar podcastleri ana dilleri dışındaki dillerde de dinleme imkânı bulacak. Henüz test aşamasında olan özelliğin yakında çıkması bekleniyor.

"Ses Çeviri" Özelliği!

Spotify, OpenAI'nin yeni çıkan ses oluşturma teknolojisinden faydalanarak podcastlerini tercüme ettiriyor. Ses çeviri özelliği sayesinde yapay zekânın desteğiyle podcastlere konuşan kişinin tonlaması aynı olacak şekilde farklı dillerde dublaj seçeneği eklenecek.

Podcasters - what if I told you could offer your pod to any listener around the world, in their own local language but still keep it in your own voice? That’s the pilot we’re launching @Spotify!



It’s called Voice Translation and using AI, translates podcasts episodes into… pic.twitter.com/kYq0bgxJYq — Daniel Ek (@eldsjal) September 25, 2023

Şirketten yapılan açıklamaya göre bu özellik Monica Padman, Lex Fridman, Bill Simmons ve Steven Bartlett gibi isimlerin podcast kategorisindeki programlarında test edildi. Yapılan testler sonucunda İspanyolca, Fransızca ve Almanca dillerinde başarılı bir çeviri gerçekleşti.

Şirketin ayrıca İngilizce bölümlerini İspanyolcaya çevirmek için podcast yayıncılarıyla ortaklık kurduğu ve önümüzdeki haftalarda kullanıma sunmayı planladığı söylendi.

Kişiselleştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ziad Sultan, konu hakkında şunları söyledi:

"Sesli Çeviri, içerik oluşturucunun kendi sesiyle eşleşerek dünyanın dört bir yanındaki dinleyicilere yeni podcast yayıncılarını her zamankinden daha özgün bir şekilde keşfetme ve onlardan ilham alma gücü veriyor. Yapay zekâya yönelik düşünceli bir yaklaşımın, Spotify'ın insan yaratıcılığının potansiyelini ortaya çıkarma misyonunun önemli bir bileşeni olan dinleyiciler ve içerik oluşturucular arasında daha derin bağlantılar kurulmasına yardımcı olabileceğine inanıyoruz."

100 milyondan fazla podcast dinleyicisine sahip olan Spotify, bu hamlesiyle podcast dinleyici sayısını daha da artırabilir. Sonuç olarak yapay zekâ, hayatımızın her anında bizimle olmaya devam ediyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle aşağıdaki bölümden paylaşmayı unutmayın.