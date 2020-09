Spotify'dan "Ücretsiz ve Premium Kullanıcılara" Yeni Özellik: Hep Seveceklerim

Abone sayısını hızla artıran müzik dinleme servisi Spotify, hem ücretsiz hem de premium kullanıcıları için yenilikler getirmeye devam ediyor. Müzik akış hizmeti son olarak platforma Hep Seveceklerim özelliğini ekledi. Spotify Hep Seveceklerim özelliği nedir?

Spotify'dan Yeni Özellik: Hep Seveceklerim

Herkesin tekrar terkrar dinlediği şarkılar veya güne onsuz başlayamadağı bir podcast yayını vardır. Spotify’ın yeni özelliği Hep Seveceklerim sayesinde kullanıcıların içlerine işleyen şarkı ve podcast’leri paylaşmaları mümkün olacak. Kullanıcıların en sevdikleri beş şarkı ve/veya podcast yayınından oluşan bir çalma listesi oluşturmalarını sağlayan ve bu çalma listesini sosyal medya platformları üzerinden kolayca paylaşmalarına imkan veren yeni bir uygulama içi özellik. Bu yeni özellik ücretsiz ve premium kullanıcılara açık olacak.

Hep Seveceklerim özelliği, Spotify’ın kullanıcılara ilham veren, müzik ve podcast’in gücüyle onları dünyaya bağlayan ilk global kampanyası “Müzik + Podcast”in bir parçası. Spotify, yeni özelliği Hep Seveceklerim için Müzik + Podcast kampanyasında yer alan Zeynek Bastık ve O Tarz Mı? podcast yayıncılarının en sevdiklerini kullanıcılar için derledi. Stay Ready, Adore You, Summertime Magic, Alaska ve Jaguar Zeynep Bastık’ın en sevdiği şarkılar arasında. Umarım annem dinlemez ve Odadaki Fil şarkıcının en sevdiği podcast yayınları. Her türlü müziği dinlediğini belirten Can Bonomo’nun sporda, yolda, her yerde dinlediği favori şarkısı Caring is Creepy, podcast yayını You Made It Weird. Elektronik müzik dışında tüm müzikleri severek dinleyen Bengi Apak’ın arabada ve yürüyüş sırasında dinlediği favori parçası Cold Little Heart.

Spotify’ın yeni Hep Seveceklerim özelliğini hemen denemek için: