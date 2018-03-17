Spotify'ın Hücresel Veri Tüketimi Ne Kadar?

Popüler müzik dinleme uygulaması Spotify'ın her bir şarkı başına ne kadar internet harcadığını merak ediyor musunuz? Sorunun cevabı tüm detaylarıyla Spotify'in veri kullanım oranları haberimizde yer alıyor.

Kaliteli ses ve pek çok albümü barındırmasıyla bilinen Spotify, tüm kullanıcıların müzik dinleme zevkini başka bir noktaya çekti. Bu anlamda gerçekten güçlü bir platform olan Spotify'ın harcadığı internet de aslında hiç küçümsenmeyecek düzeyde. Eğer uygulamanın hiçbir ayarıyla oynamadıysanız üç dakikalık bir şarkı size 2MB'ye mal oluyor.

Ancak kaliteyi artırdıkça tabiki harcanan veri de yükseliyor. Yani üç dakikalık bir parça Normal ayarlarda 2MB iken High'da 3.5MB'a, Extreme'de ise 7,5MB'a kadar çıkabiliyor. Fakat kaliteyi ayarlamanın yine kullanıcının elinde olduğunu unutmamak gerekiyor.

Veri kullanımını saate çevirdiğimizde de sırasıyla 40MB, 70MB ve 150MB'a denk geliyor. Yani Spotify'dan bir günde yalnızca 30 dk şarkı dinlemeniz size 0.5GB'tan 2.2GB'a kadar veri kullanımına sebep olabiliyor. Eğer düz hesap bir saat dinlerseniz bu rakam sırasıyla 1,2GB ve 4,5GB'a kadar çıkıyor.

YouTube'a göre çok daha az veri tüketen Spotify, Premium üyeliklerde parçaları çevrimdışı olarak dinlemenize olanak sağlıyor. Yani aslında bilinçli davranıldığında Spotify gayet güzel bir platform iken, diğer taraftan da veri düşmanı olduğunu belirteyim.