Spotify'dan iPhone'lar İçin Yeni Kilit Ekranı Widget'ı: Peki Nasıl Eklenir?

Spotify bugün Topluluk Blogu'nda iOS kullanıcılarının artık iPhone telefonlarında Spotify uygulamasına daha hızlı girmelerine yardımcı olacak bir kilit ekranı widget'ı kullanabileceklerini duyurdu.

Spotify bu yeni widget'ı şu ifadelerle tanıttı:

"Yeni Spotify widget'ını kilit ekranınıza ekledikten sonra üzerine dokunduğunuzda Spotify uygulaması hızla açılacak. Böylece ister hareket hâlindeyken, ister arabada ya da evde olun, Spotify uygulaması artık her zaman sadece bir dokunuş uzağınızda."

Yeni Spotify Widget'ı Kilit Ekranına Nasıl Eklenir?

Spotify kilit ekranı widget'ını iPhone'unuza eklemek için iOS 16 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekiyor.

iPhone'unuzun kilidini açın. Kilit ekranınızı gördüğünüzde özelleştir seçeneği açılana kadar ekrana uzun basın ve ardından özelleştir seçeneğine dokunun.

Kilit ekranına dokunun.

Widget Ekle'ye dokunun (widget'ları zaten eklediyseniz saatin altındaki kutu alanına dokunun).

Listede ilerleyin ve Spotify'a dokunun veya kilit ekranına eklemek için sürükleyin.

İşiniz bittiğinde listenin sağ üst köşesindeki (X) kapat seçeneğine dokunun, ardından ekranın sağ üst köşesindeki bitti seçeneğine dokunun.

Spotify kilit ekranı widget'ı ekleme seçeneğini göremiyorsanız, telefonunuzda Spotify uygulamasının en son sürümüne sahip olmayabilirsiniz. Uygulamanın en son sürümünü edinmek için App Store'dan uygulamayı güncellemeniz yeterlidir.