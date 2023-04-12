Spotify ile Strava Entegrasyonu Duyuruldu: İşte Avantajları!

Spotify ve Strava yeni bir iş birliği gerçekleştirdiklerini duyurdu ve kullanıcılara sağlayacağı avantajları paylaştı. İşte detaylar!

Spotify ile Strava Entegrasyonu Duyuruldu: İşte Avantajları!
Barış Bulut
Barış Bulut -

iOS cihazlar için en popüler fitness uygulamalarından biri olan Strava, Spotify entegrasyonuna kavuşuyor. Bugünden itibaren, herhangi bir platformdaki mobil kullanıcılar Strava'daki kayıt ekranından Spotify içeriğini oynatabilir, duraklatabilir, devam ettirebilir, atlayabilir ve göz atabilir.

Yeni entegrasyon, Spotify kullanıcılarının egzersiz yaparken en sevdikleri şarkıları dinlemek için artık uygulamalar arasında geçiş yapmalarına gerek kalmayacağı anlamına geliyor. Entegrasyon sadece müzikle sınırlı kalmıyor; podcast'ler ve sesli kitaplar da Strava'da egzersiz aktivitelerinizi takip ederken dinlenebilecek.

"Spotify'daki en büyük hedeflerimizden biri dinleyicilerimizin olduğu her yerde olmak. İster koşuda, ister spor salonunda ya da bu ikisi arasındaki herhangi bir yerde. Strava ile bu entegrasyon, dinleyicilerimizle birlikte hareket etmemizin ve onların sevdikleri müzik ve sesle sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmalarını sağlamanın bir başka yoludur."

Spotify ile Strava Entegrasyonu Duyuruldu: İşte Avantajları!

Strava Popüler Workout Çalma Listelerini Devralacak

Strava'nın Bağlantılı Ortaklıklardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mateo Ortega ise "Spotify gibi bir dünya lideriyle iş birliği yaparak müzik ve hareketi platformumuza sorunsuz bir şekilde entegre etmekten heyecan duyuyoruz. Bu yeni özellik Strava'nın bağlantılı fitness'ın merkezindeki konumunu daha da sağlamlaştırıyor ve Strava'daki aktif insanlardan oluşan küresel topluluğun gücünü göstermeye devam ediyor." dedi.

Konuyla ilgili olarak Spotify, 20 Nisan'dan itibaren Strava'nın popüler Workout çalma listelerini devralmasına izin vererek bu önemli değişikliği kutlamaya karar verdi. Bu, Spotify kullanıcılarının önümüzdeki hafta Strava tarafından küratörlüğü yapılan çalma listelerini dinleyebilecekleri anlamına geliyor.

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