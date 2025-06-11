Spotify Yurt Dışında Çok Sevilen Özelliği Türkiye'ye Getirdi!

Dünyanın önde gelen çevrim içi müzik platformlarından Spotify, Türkiye’deki kullanıcıları yakından ilgilendiren önemli bir yeniliği hayata geçirdi. Şirket, bir süredir yalnızca yurt dışında belirli ülkelerde erişilebilen “Kapak Görseli Oluştur” özelliğinin artık Türkçe dil desteğine kavuştuğunu duyurdu.

Spotify tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni özellik artık 63 ülkede ve 41 farklı dilde, hem ücretsiz hem de Premium kullanıcılar tarafından kullanılabilecek. Bu gelişmeyle birlikte müzik tutkunları, sadece ses dünyasını değil, aynı zamanda çalma listelerinin görsel kimliğini de diledikleri gibi kişiselleştirebilecekler. Peki söz konusu özellik nasıl kullanılıyor?

Kullanıcılar Kendine Özgü Kapak Resimleri Oluşturabilecek

Yeni özellik ile ilgili yaptığı açıklamada, bugüne kadar dünya genelinde 8 milyardan fazla çalma listesi oluşturulduğunu belirten platform, kullanıcıların artık listelerine kendi tarzlarını yansıtacak kapak görselleri ekleyebileceğini açıkladı. Kullanıcılar; yazı ekleyerek, arka plan renklerini ve geçişlerini değiştirerek, çıkartmalar kullanarak ve hatta kendi fotoğraflarını yükleyerek tamamen özgün tasarımlar oluşturabilecek.

Yeni özelliği kullanmak için yapılması gereken adımlar ise oldukça basit:

Oluşturduğunuz veya yeni oluşturmak istediğiniz bir çalma listesini seçin, Seçenekler menüsünde bulunan üç nokta (...) simgesine dokunun, Açılan seçeneklerden “Kapak Resmi Oluştur” seçeneğine tıklayın.

Her yeni çalma listesi için bu işlemi tekrarlayarak farklı görseller oluşturabilirsiniz. Ayrıca tasarımı tamamlandığınızda, yeni kapak resimli çalma listenizi arkadaşlarınızla da paylaşabileceksiniz. Öte yandan tasarlayacağınız kapak görsellerinin yalnızca size ait özgün bir fotoğraf kullanılarak oluşturulması gerektiğini de belirtelim.

Spotify son olarak bu yeni deneyimi daha da eğlenceli hale getirmek adına, yaz temalı 13 dijital çıkartmadan oluşan özel bir koleksiyonu da kullanıcıların beğenisine sundu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...