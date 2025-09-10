Spotify'a Kulaklığı Çıkarmak İstemeyeceğiniz Bir Özellik Geliyor

Spotify'ın yıllar önce duyurduğu ancak devamının bir türlü gelmediği özellik sonunda kullanıma sunulmaya başlandı. Bu özellik, ses kalitesini büyük ölçüde arttırarak dijital müzik platformunda dinlediğiniz şarkılardan daha çok keyif almanıza yardımcı olacak. Yeni özelliği kullanmaya başladıktan sonra büyük bir olasılıkla kulaklıksız bir yere gitmek istemeyeceksiniz.

Spotify'ın Kayıpsız Ses Hizmeti Kullanıma Açılıyor

Spotify'ın uzun bir zaman önce duyurduğu yüksek kaliteli ve kayıpsız ses hizmeti sonunda kullanıma açılıyor. Şirketin yeni hizmeti, ilk olarak bazı ücretli Spotify abonelerine sunuluyor. Söz konusu kullanıcılar, bu özellik sayesinde platformdaki şarkıları çok yüksek kalitede dinleme imkânına sahip.

Platformun yeni özelliğine şu anda Yeni Zelanda, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Danimarka, Birleşik Krallık, Avusturya, Avustralya, Çekya ve Birleşik Krallık'taki ücretli abonelik sahibi kullanıcılar erişebiliyor. Şirketin açıklamasına göre Ekim ayına kadar 50'den fazla ülkedeki kullanıcıların da erişimine açılacak.

En iyi ücretsiz müzik dinleme uygulamaları arasında yer alan Spotify, kayıpsız ses hizmetini (Hi-Fi) ilk olarak 2021 yılında duyurmuştu. Kısa bir süre içinde kullanıma sunulması beklense de aradan epey bir zaman geçmesine rağmen özellikle ilgili herhangi bir gelişme yaşanmamıştı. Spotify CEO'su Daniel Ek, 2022 yılında yaptığı açıklamada gecikmenin lisans sorunundan kaynaklandığını belirtmişti.

Son gelişmelere göre Spotify'ın kullanıcılara kayıpsız ses hizmeti sunmasının önündeki engel ortadan kalkmış görünüyor. Her ne kadar şu anda tüm Spotify Premium aboneleri tarafından erişilebilir olmasa da yakın zamanda daha fazla ücretli abone ile buluşması bekleniyor.

Kayıpsız ses hizmetinin erişime açık olduğu ülkede yaşayanlar, ayarlardan medya kalitesi bölümüne gidip kayıp ses kalitesini seçebilir. Daha sonra çalınan şarkılar, dijital müzik platformunda şimdiye kadar hiç duyulmamış kalitede gelmeye başlayacaktır.