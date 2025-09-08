Ne Dinlesem Demeye Son: Spotify'dan Kararsızlığı Bitiren Özellik

Spotify, geniş müzik yelpazesi sayesinde günün hemen hemen her anında istediğiniz türde müzik dinlemenize olanak tanıyor. Öte yandan bu kadar çeşitlilik olması, kararsızlığa da neden olabiliyor ve "Ne dinlesem?" gibi sorulara yanıt ararken zaman su gibi akıp gidebiliyor.

Zaman geçirmek için başvurulan aktivitenin sizin için gereksiz zaman kaybına dönüşmesini istemezdiniz, değil mi? Neyse ki Spotify, sizi bu durumdan kurtaracak yeni bir özellik kullanıma sundu. Bu yenilik sayesinde müzik dinleme uygulamasında saatlerce ne dinleyeceğinizi düşünmek zorunda kalmayacaksınız.

Spotify, Akıllı Filtreler Özelliğini Kullanıma Sunuyor

Spotify'ın yeni filtreleme özelliği, kitaplığınızdaki karmaşadan sizi kurtararak büyük zaman tasarrufu yapmanızı sağlıyor. Kitaplık bölümünün en üst kısmına eklenen yeni filtreleme simgesinden (profil fotoğrafının hemen altında) ulaşabileceğiniz seçenekler, kitaplığınızı aktivite, ruh hâli ve türe göre ayarlamanıza imkân tanıyor.

Aktiviteler arasında parti, yoga, pilates, meditasyon, masaj ve koşma gibi seçenekler bulunurken ruh hâli kısmında eğlenceli, rahatlatıcı, sakin, iyi hissettiren, romantik gibi seçenekler yer alıyor. Tür bölümünde ise R&B, Chill hip-hop, Jazz hip-hop gibi seçenekler mevcut. Her birinden ne kadar şarkı olduğunu filtrenin hemen yanından görebiliyorsunuz.

Bu özellikten önce Spotify'ın kitaplık kısmında beğenilen şarkılar, albümler, sanatçılar ve çalma listeleri gibi seçenekler vardı. Kullanıcılar her ne kadar ruh hâline, türe ve aktiviteye göre kendi çalma listelerini oluşturabilse de bu özellik, ek zaman kaybını ve karmaşayı ortadan kaldıracak.

Akıllı filtreler özelliği Spotify Premium kullanıcılarına sunulmaya başlandı. İlerleyen haftalarda ise Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda gibi çeşitli ülkelerde kullanıma sunulacağı belirtildi.

Henüz genel kullanıma açılmamış olsa da herkesin deneyimine sunulduktan sonra Spotify Premium ücretsiz kullanma adımlarını takip ederek Premium aboneliği alabilir ve bu özelliği de deneyebilirsiniz.