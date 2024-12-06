Spotify'ın "Kişiselleştirme" Takıntısından Doğan Yeni Özelliği "Ne Gerek Vardı Şimdi?" Dedirtti

Spotify, bu yıl dinleme alışkanlıklarımızı sadece istatistiklerle değil, bir yapay zeka tarafından hazırlanan mini podcast’lerle de yüzümüze vuruyor. Ama sorun şu: Bu podcast’ler o kadar "aşırı pozitif" ki kullanıcılar kendileriyle alay ediliyor gibi hissetmeye başladı.

Spotify Wrapped şüphesiz ki dinleyicilerin heyecanla beklediği bir etkinlik. Muhtemelen sevdiğimiz grubu orada görmek hepimizin hoşuna gidiyor, ama aynı zamanda "Ben gerçekten yıl boyunca bu kadar mı Grup Hepsi dinledim? Ofiste soundtrack dinleme alışkanlığım beni bu kadar mı ele veriyor?" gibi can sıkan gerçeklerle de yüzleşiyorsunuz.

Ve bu yıl Spotify yeni bir detaya imza attı. Dinleme alışkanlıklarınızı podcast formatına sokarak ayna tuttu.

Samimiyetten Uzak Olduğu için Eleştiriliyor

Çoğu kişi bu uygulamanın olağan olduğunu kabul ediyor olabilir. Ancak bazısı gerçekten sinir bozucu olduğunu dile getiriyor. Çünkü bu yapay zekayla oluşturulmuş içerik aşırı derecede neşeli ve sosyal medya tabiriyle "cringe" olarak nitelendiriliyor.

Bu olay, Spotify Wrapped sonuçlarınızı okumaktan ziyade sesle ve "aşırı coşkulu" bir edayla söylüyor. Dinlenme alışkanlıkları ne kadar tuhaf olursa olsun her daim bir övgü ve pohpohlama söz konusu.

AI Podcast'ler şöyle yorumlarda bulunuyor: "Ben Fero'nun son çıkan şarkısını epey dinlemişsin, helal! Küçük İbo dinlediğin Ekim geceleri kesinlikle unutulmaz olmuştur!"

Bunu Kim İstedi Ki?

Spotify’ın mantığı, "kişiselleştirme iyidir" fikri üzerine kurulu. Bu yüzden sürekli olarak algoritmik öneriler, microgenre’ler ve şimdi de AI podcast’lerle karşımıza çıkıyor. Ama mesele şu ki insanlar, özellikle kendi garip alışkanlıklarıyla yüzleşmekten pek hoşlanmıyorlar.

Dinlediğiniz 60,000 dakikalık Crazy Frog için övülmek, tam olarak insanın beklediği türden bir tebrik değil.

Spotify Wrapped, 2016’da piyasaya çıktığında eğlenceli bir yenilikti. Ama o zamandan beri her yıl daha da karmaşıklaşıyor ve biraz da kişisellik sınırlarını zorluyor gibi duruyor. Belki de Spotify, kullanıcılarına bu kadar gösterişli özellikler sunmadan önce, şu soruyu sormalıydı: Gerçekten bunu isteyen var mı?

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