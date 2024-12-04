Spotify Wrapped'den İlham Alan Amazon Music "2024 Delivered" Duyuruldu!

Herkesin heyecanla beklediği, hatta gün saydığı Spotify Wrapped 2024 nihayet yayınlandı! Ondan önce Amazon Music, "kendi çapında" aynı hizmeti sunmaya henüz başlamıştı. Denk getirdiği tarih oldukça manidar.

Dinleme alışkanlıklarınızı gözleyen ve sonunda size bir rapor halinde sunan bu özellik, Spotify Wrapped ne ise o diyebiliriz. En sevdiğiniz şarkılar, sanatçılar, türler ve hatta favori podcast’leriniz buradaki listede özetleniyor.

Peki 2024 Delivered nasıl kullanılıyor? İşte detaylar...

Amazon Music 2024 Delivered Nerede?

Bu özete erişmek için Amazon Music uygulamasını açın ve "Library" (Kitaplık) kısmına gidin. Orada “2024 Delivered” sekmesini göreceksiniz. Bu özetle birlikte “Top Songs 2024” (2024’ün En İyi Şarkıları) adında bir çalma listesine de kavuşuyorsunuz. Dinleme istatistiklerinizi paylaşabileceğiniz hareketli kartlar da var.

Amazon Music, Alexa kullanan dinleyicilerine özel ufak bir sürpriz de hazırlamış. Eğer Alexa kullanıyorsanız, yılın favori sanatçılarından birinden size özel bir mesaj alabiliyorsunuz. Alexa cihazı sarı renkte yanıyorsa bu bir mesajınız olduğu anlamına geliyor.

Bu detayla birlikte Spotify Wrapped'den bir adım öne çıkıyor. Tamamen kopyalamaktan ziyade kendi detaylarını eklemesi hoş bir detay diyebiliriz.

My Year in Review'dan Ne Farkı Var?

Geçmişte Amazon Music, “My Year in Review” adlı bir özellik sunuyordu. Ancak bu sadece en çok dinlenen 50-100 şarkıyı sıralıyordu ve detaylı analizler veya paylaşılabilir içerikler sunmuyordu.

“2024 Delivered” ise tamamen farklı bir deneyim vaat ediyor ve Spotify Wrapped gibi rakiplerinin ensesine yapışıyor. Tabii tek rakibi o değil: Apple Music ve Youtube Music Recap gibi isimler de listede. Ancak bu gelişme, Amazon Music'in yarışa dahil olduğunu resmen ilan etti.