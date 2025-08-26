Spotify, kullanıcıların uygulama içinden birbirine şarkı, podcast ve sesli kitap gönderebilmesi için yeni mesajlaşma özelliğini duyurdu. Hem ücretsiz hem de Premium hesapların erişebileceği bu sistem, önerilerin WhatsApp veya sosyal medya yerine doğrudan Spotify’da paylaşılmasını sağlıyor. Özellik bu haftadan itibaren kullanıma açılacak ve 16 yaş kısıtlamasına sahip olacak.

Spotify’a Uygulama İçi Mesajlaşma Geliyor

Spotify'a mesajlaşma özelliği geliyor. Hem ücretsiz hem de Premium hesaplara açık olan bu özellik, bu haftadan itibaren seçili ülkelerde mobil cihazlarda kullanılabilecek. 16 yaş ve üzerindeki kullanıcılar, artık önerilerini WhatsApp ya da diğer sosyal medya platformlarına gerek kalmadan doğrudan Spotify üzerinden paylaşabilecek.

Mesajlara ulaşmak oldukça kolay. Dinlediğiniz şarkı, podcast veya sesli kitap ekranında paylaş ikonuna dokunup bir arkadaşınızı seçmeniz yeterli. Spotify, aynı aile planındaki kişilerle ya da daha önce Blends, Jams ve ortak çalma listeleri üzerinden bağlantı kurduğunuz kullanıcılarla sohbet başlatmanıza izin veriyor.

Tüm gönderilen içerikler, uygulamanın sol üst köşesindeki profil simgesinin altındaki Mesajlar kutusunda saklanıyor. Böylece paylaşılan parçaları ya da önerileri daha sonra tekrar bulmak zahmetsiz hale geliyor. Sohbetler bire bir yapılabiliyor, metin mesajları ve emoji tepkileri destekleniyor.

Mesajlar endüstri standardı şifreleme ile korunuyor. Kullanıcılar mesaj isteklerini kabul edebilir, reddedebilir ya da göndereni tamamen engelleyebilir. İstenmeyen içerikler veya mesajlar ise tek dokunuşla rapor edilebiliyor. Spotify ayrıca zararlı içerikleri proaktif olarak tarayacağını ve raporlanan sohbetleri inceleyeceğini belirtiyor.