Spotify Music Pro Abonelik Sistemi Başlıyor

Ünlü müzik & podcast platformu Spotify, her ne kadar HiFi projesi sözünü tutmakta zorlansa da kullanıcılara kaliteyi kaybetmeden müzik dinlemelerini sunacak yeni bir abonelik sistemi geliştirdi: Music Pro.

2021'den beri Spotify, Apple Music gibi rakiplerinin sunduğu üstün ses kalitesine karşılık verebilmek için yüksek çözünürlüklü bir ses deneyimi sunma sözü veriyordu. Şimdi bu yeni sistemde yalnızca kayıpsız ses desteği yer almayacak, ek olarak remix araçları ve konser bileti ön satışlarına erişim gibi ekstra avantajlar da sunulacak.

Spotify kullanıcılarına daha iyi bir müzik deneyimi vaat ederken rakiplerinin aksine bu hizmet için ek bir ücret talep edecek.

Premium Paketin Üstüne 6 Dolar Daha

Music Pro aboneliği almak isteyen kullanıcılarının mevcut Premium abonelikleri üzerine aylık 5.99 dolar daha koymaları gerekecek. Ek ücreti ödeyenlere sunulacak deneyimler şöyle:

Yüksek kaliteli parçaları dinleme

Favori sanatçıların konser biletlerine önden erişim

Yaratıcı remix yapma imkanı

Abonelik fiyatlarının ülkeden ülkeye farklılık göstereceğini hatırlatmakta fayda var. Mevcut dolar kuru baz alındığında Türkiye'deki fiyatlandırma sistemi daha farklı olabilir.

Spotify Music Pro Özellikleri

Spotify'ın Music Pro paketinin sunduğu en dikkat çekici özelliklerden biri de kullanıcıların farklı sanatçılara ait şarkıları bir araya getirerek kendi remix'lerini oluşturabilmelerine olanak tanıması. Evet, bu özellik tahmin edileceği üzere yapay zeka ile destekleniyor ve abonelere kişiselleştirilmiş ve zengin bir müzik deneyimi sunuyor.

Şirket büyük tanıtımcılar ve bilet satıcılarla ön görüşmeler gerçekleştirmiş olsa da, nihai planlar henüz kesinleşmiş değil. Bu nedenle, Live Nation ve Ticketmaster gibi önemli ortakların onay sürecine bağlı olarak, Music Pro aboneliğinin ne zaman tam olarak kullanıma açılacağı belli olmadı.

Finalde göreceğimiz tabloda ufak tefek oynamalar bekleyebiliriz. O zamana kadar yorumlarda buluşalım: Siz bu sisteme abone olacak mısınız?