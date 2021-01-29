Spotify Müzik Önerileri İçin Ruh Halinizi Bilmek İstiyor

Spotify müzik önerileri için ruh halinizi değerlendirme altında tutacak bir özelliği test ediyor. Geçtiğimiz günlerde keşfedilen yeni patent, ruh halinize göre önerilerde bulunmak için konuşma tanıma planlarını ortaya koyuyor. İşte Spotify'ın konuşma tanıma özellikli yeni patenti.

Yeni keşfedilen bir Spotify patenti, şirketin konuşma tanımayı içerik önerilerine dahil etme planlarını detaylandırdı. Music Business Worldwide tarafından tespit edilen patent aslında Şubat 2018'de alındı ​​ancak bu ayın başında onaylandı.

Görünüşe göre Spotify, kullanıcının duygusal durumunu, cinsiyetini, yaşını veya aksanını belirlemek için ses verilerini nasıl kullanabileceğini araştırıyor. Böylece ruh halinize tam anlamıyla uyan müzik veya podcast önerileri alabilmeniz mümkün olacak.

Spotify müzik önerileri için ruh halinizi izleyecek

Patent, kullanıcının bulunduğu fiziksel ve sosyal ortamı belirlemek için mikrofon girişinden sağlanan ses sinyalini analiz etmeye dayanıyor. Bu analiz sonrasında Spotify, kullanıcıya ve çevresine en uygun gördüğü içeriği öneriyor.

Önerilen sistem, birinin olumlu veya olumsuz bir zihinsel durumda olup olmadığını kontrol etmek için konuşma tanımayı kullanıyor. Örneğin kullanıcının tek başına mı yoksa bir grup arkadaşla mı olduğunu belirlemek için ortam sesini analiz ediliyor.

Sistem, iyi bir ruh hali içinde olduğunuzu düşünüyorsa ve arkadaşlarınızla takılıyorsanız daha hareketli içerikleri önünüze koyuyor. Ancak buna karşılık yalnız ve stresli olduğunuzu düşünüyorsa da rahatlatıcı bir müzik öneriyor.

Yeni keşfedilen patent özellikle yaklaşık iki yıl önce dosyalanmış olanlar da dahil olmak üzere mutlaka nihai ürünü yansıtmıyor. Spotify önümüzdeki dönemde konuşma tanıma planlarını değiştirebilir veya tamamen kullanımdan kaldırabilir.

Yine de bir kullanıcının kişisel özelliklerini ve aynı zamanda mevcut çevresini belirlemeyi içeren herhangi bir sistem, ciddi gizlilik sorularını gündeme getirecek gibi gözüküyor. Bu, Spotify'ın kullanıcıların dinleme alışkanlıklarına göre içerik önerileri yapma konusundaki ilk hamlesi değil. Ancak patentte, kullanıcıların kişisel profilini oluşturmaya çalışılmadığı dile getiriliyor.

Spotify bu veya benzeri planlarla ilerliyorsa, ortaya koyulan özelliğin en azından devre dışı bırakılabilir olmasını imkan tanımalı. Peki ya siz Spotify konuşma tanıma özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle yorumlar kısmından paylaşmayı ihmal etmeyin.