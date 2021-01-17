Uygulamaların Topladığı Bilgiler Neler? En Çok Hangi Şirket Veri Topluyor?

WhatsApp gizlilik sözleşmesinden sonra uygulamaların topladığı bilgilere çok daha önem verilmeye başlandı. Clario isimli bir siber güvenlik firması ise kullanıcıların gizlilik hassasiyetinin önemli oranda attığı bugünlerde hangi uygulamanın hangi verilere erişimi olduğunu göstermek için bir liste yayımladı. Bu liste, hangi verilerinizin hangi şirketin elinde olduğunu ve en çok veri toplayan şirketlerin hangi şirketler olduğunu gösteriyor.

Uygulamaların Topladığı Bilgileri Gösteren Liste

Hangi şirketin sizi hedeflemek için hangi verilerinize erişimi var? Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarının bir arada toplanarak hazırlanan liste, bilgilerinize en çok sahip olan popüler uygulamaları gözler önüne seriyor.

Clario’nun oluşturduğu liste en çok veri toplayan şirketten en az veri toplayan şirkete doğru giden bir sıralamaya sahip. İlk sırada ise tahmin edebileceğiniz gibi Facebook yer alıyor. Peki, Facebook’un hangi bilgilerimize erişimi var? Bu şirketin dışında hangi şirketler hangi verilerimizi topluyor? Soru işaretlerinizi giderecek o listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Facebook: Şirketin topladığı verilerin yüzdesi %70,59’dur. Şirket kullanıcıların e-posta adresi, isim, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, medeni durum, ırk, dini inanç, fiziksel konum, ev adresi, maddi durum, iş unvanı, evcil hayvan sahipliği, cep telefonu numarası, telefonun modeli, hobiler, ilgi alanları, yakın akraba, mevcut işveren, geçmiş işveren, arkadaşlar gibi bilgilerine sahiptir. Instagram: Toplanan verilerin yüzdesi %58,82’dir. Uygulama kullanıcılardan e-posta adresi, isim, yaş, cinsiyet, fiziksel konum, ev adresi, maddi durum, iş unvanı, evcil hayvan sahipliği, telefon numarası, telefon modeli, hobiler, ilgi alanları, boy, kilo, mevcut işveren, geçmişteki işverenler, arkadaşlar gibi bilgileri topluyor. Tinder: Topladığı verilerin yüzdesi %55,88’dir. Kullanıcılardan e-posta adresi, isim, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, medeni durum, coğrafi konum, maddi durum, iş unvanı, evcil hayvan sahipliği, telefon numarası, telefon modeli, hobiler, ilgi alanları, boy, banka hesabı bilgileri, arkadaşlar gibi bilgilere erişimi vardır.

Listenin ilk üç sırasında Facebook, Instagram ve Tinder yer aldı. Tinder'ın hemen arkasından sırasıyla Grindr, Uber, Strava, Tesco, Spotify, MyFitnessPal ve Jet2 geldi. Clario tarafından paylaşılan listenin tamamını bilgilerin derlendiği web sayfasından ulaşabilirsiniz.