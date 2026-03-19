Spotify Premium Kullanıcılarına Reklam Şoku! Ödediğiniz Ücret Boşa mı Gitti?

Dünyanın en popüler dijital müzik uygulamalarından Spotify, her geçen gün artan popülaritesinden gelir elde etmek için reklam modelini kullanırken, reklamsız deneyim isteyen kullanıcılar için Premium abonelik de sunuyor. Bu plan diğer avantajlarının yanı sıra özellikle reklam görmek istemeyen kullanıcılar için oldukça önemli.

Ancak kısa süre önce yaşanan bir hata nedeniyle Premium kullanıcıların karşısına reklamlar çıkmaya başladı. Bu durum aboneleri resmen çılgına çevirdi. Neyse ki Spotify, hatayı kabul ederek hemen yeni bir düzeltme sundu. İşte ayrıntılar...

Spotify Premium Aboneleri, Reklamlarla Karşılaşmıştı

Spotify, kısa süre önce yayınladığı Wear OS güncellemesi ile akıllı saatler için arayüzünü yeniledi. Ancak bu güncellemenin ardından birçok Premium abonesi, internet forumlarında birden bire reklamlarla karşılaştıklarını paylaşmaya başladı. Ödedikleri ücretin karşılığını alamayan kullanıcılar, kısa sürede konuyu gündeme taşıdı.

Akabinde Spotify, sorunun sosyal medyada gündem olmasının ardından hızlıca bir düzeltme yayınladı. Buna rağmen sorunu yaşamaya devam ediyorsanız birkaç adımla çözebilirsiniz. Öncelikle uygulamanın güncel olup olmadığını kontrol edin.

Android kullanıyorsanız Play Store, iOS kullanyorsanız ise App Store üzerinden yeni sürümü kontrol edebilir ve indirebilirsiniz. Eğer güncelleme yapılmış olmasına rağmen sorun devam ediyorsa uygulama üzerinden hesabınızdan çıkış yapıp tekrar giriş yapmak büyük ihtimalle problemi çözecektir.

Hatanın kaynağı tam olarak bilinmese de yazılım dünyasında zaman zaman hataların yaşanabileceğini unutmamak gerekiyor. Bu, Spotify gibi onlarca test uzmanı ve mühendisi olan büyük şirketler için de geçerli.

Editörün Yorumu

Spotify'daki bu hatayı ben yaşamadım ancak pek çok kişinin karşılaştığı belirtiliyor. Şirketin hızlı bir şekilde düzeltme yayınlaması ise oldukça güzel bir gelişme. Bu, firmanın abonelerine önem verdiği anlamına geliyor. Elbette zaten olması gereken de bu.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.