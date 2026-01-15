Spotify'dan Yurt Dışında Peş Peşe Zamlar: Türkiye Fiyatları Yükselecek mi?

Dünyanın en popüler dijital müzik platformu Spotify kullanıcılar için beklenmedik bir karara imza attı. Şirket kısa bir süre önce ABD'deki abonelik ücretlerini artırdığını duyurdu. Firma bu gelişme işe birlikte ABD pazarındaki Spotify Premium ücretlerinde son üç yıl içerisinde üçüncü kez fiyat artışına gitti.

Peki Spotify'ın ABD'deki yeni abonelik ücretleri ne kadar ve en önemlisi fiyat artışı Türkiye'deki kullanıcıları etkileyecek mi? Gelin tüm bu soruların cevaplarına hep birlikte yakından bakalım.

Spotify ABD'deki Abonelik Ücretlerine Yeniden Zam Yaptı

Platform'un yayınladığı açıklamaya göre ülkedeki bireysel Spotify Premium abonelik ücretine 1 dolarlık bir zam uygulanacak. Mevcut durumda 11.99 dolar olan aylık ücret, bu artışla birlikte 12.99 dolara yükselecek. Şirket diğer üyelik planlarında zama gidilip gidilmeyeceğini henüz açıklamadı.

Öte yandan şirketin aldığı zam kararı kullanıcıların tepkisini çekti. Zira bu hamle son 3 yılda yaşanan üçüncü fiyat artışı anlamına geliyor. Hatırlayacağınız üzere Spotify 2023 yılında 9.99 dolar olan ücreti 10.99 dolara çıkarmış hemen ardından Haziran 2024'te ise 11.99 dolara yükseltmişti.

Zam Dalgası Türkiye'ye Uğrar mı?

Spotify'ın bu hamlesi aslında sektör analistleri için pek de sürpriz olmadı. Financial Times, Kasım 2025'te yayınladığı bir raporda şirketin 2026'nın ilk çeyreğinde fiyat artışına gideceğini zaten öngörmüştü. Hatta bazı analistler yapılan artışın şirketin gelirlerine yaklaşık 500 milyon dolarlık devasa bir katkı sağlayacağını da tahmin ediyor.

Şu an için zam haberi sadece ABD, Estonya ve Letonya pazarlarını kapsıyor. Bununla birlikte şirketin geçtiğimiz yıl ABD'nin ardından İngiltere ve İsviçre gibi pazarlarda da benzer artışlar yaptığına şahit olduk.

Türkiye tarafına bakacak olursak şu an için ülkemizdeki fiyatlarla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak küresel pazarda özellikle de Kuzey Amerika gibi büyük pazarlarda başlayan fiyat artışları genellikle bir süre sonra diğer ülkelere de yansıyabiliyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde Türkiye'deki abonelik ücretlerinde de bir hareketlilik görmemiz şaşırtıcı olmayacaktır.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.