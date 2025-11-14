Spotify'dan Yeni Ücretli Aboneliğini Duyurdu: Neler Sunacak?

Müzik dinleme platformlarının önde gelen isimlerinden Spotify, ücretli abonelik seçeneklerinde önemli bir değişikliğe gitti. Şirket şimdilik sadece bazı bölgelerde geçerli olan ve Premium Lite, Premium Standard ve Premium Platinum üyeliklerinden oluşan yeni abonelik katmanını duyurdu.

Bu yeni aboneliklerden Premium Platinum platformun uzun süredir beklenen kayıpsız ses kalitesi özelliğini yeni bir fiyatlandırma stratejisiyle birleştiriyor. İşte detaylar!

Spotify Premium Platinum Neler Sunuyor?

Platformun yeni ücretli üyelik planı ilk etapta Hindistan, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Güney Afrika olmak üzere 5 farklı ülkede hayata geçirildi. Aylık 3.37 dolar karşılığında Platinum üyeliğine yükselen kullanıcılara sunulan özellikler şu şekilde:

Kayıpsız Ses Erişimi: Kullanıcılar, yeni tanıtılan Lossless katmanına erişebilecek ve dinledikleri parçaları stüdyo kalitesinde deneyimleyebilecek.

Kullanıcılar, yeni tanıtılan Lossless katmanına erişebilecek ve dinledikleri parçaları stüdyo kalitesinde deneyimleyebilecek. Hesap Paylaşımı: Platinum hesapları en fazla üç kullanıcıyla paylaşılarak kullanılabilecek.

Platinum hesapları en fazla üç kullanıcıyla paylaşılarak kullanılabilecek. AI DJ ve Çalma Listesi Araçları: Dinleme sırasında parçalar ve sanatçılar ile ilgili bilgiler sunan AI DJ özelliği ve platformun yapay zeka destekli çalma listesi oluşturma aracı da bu bu pakete dahil.

Dinleme sırasında parçalar ve sanatçılar ile ilgili bilgiler sunan AI DJ özelliği ve platformun yapay zeka destekli çalma listesi oluşturma aracı da bu bu pakete dahil. DJ Entegrasyonları: Eylül ayında duyurulan rekordbox, Serato ve djay gibi profesyonel DJ yazılımlarıyla kütüphane entegrasyonuna erişim de Platinum kullanıcılarına özel olacak.

Bilmeyenler için kayıpsız ses, AI destekli DJ ve diğer DJ entegrasyonları Kuzey Amerika ve Avrupa gibi bazı pazarlarda zaten Spotify Premium planı kapsamında kullanıma sunulmuştu. Ancak Platinum planının yayınlandığı beş ülke bu yeni ayrıcalıklara ilk kez kavuşmuş olacak.

Fiyat ve Kullanıcı Politikası Değişiyor

Şirket, uzun bir süredir beklenen yeni üst düzey premium paketini bu yeni sistemle beraber kullanıma sunmuş olsa da bu değişim bazı piyasalarda tepkilere neden olabilir. Örneğin Hindistan'da Spotify'dan üyelik satın almak için hazırlanan kullanıcılar için fiyatlar arttı ve eski Premium planındaki bazı avantajlar da azaltıldı.

Bu değişiklikler kapsamında, eski bireysel Standart planın 1.97 dolarlık fiyatı artık yeni Lite planının fiyatı oldu. Altı kişilik Aile planının yerini ise sadece üç kişinin kullanabildiği ve daha pahalı Platinum planı aldı. Mevcut abonelerin paketleri doğrudan yeni sisteme taşınacak olsa da yeni üyeler eski Duo veya Aile planlarına kaydolamayacak.

Spotify'ın bu stratejik değişikliği küresel çapta yeni bir fiyat artışı ve özellik ayrımı politikasının ilk adımları olarak yorumlanıyor. Nitekim şirket, son iki yılda ABD fiyatlarını da aylık 9.99 dolardan 11.99 dolara çıkararak iki aşamalı bir zam yapmıştı. Bu yeni Platinum katmanı da küresel olarak yaygınlaştırılarak, Kayıpsız ses erişimini en üst pakete taşıyabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz Platinum planının Türkiye'ye gelmesini ister misiniz? Yorumlarda buluşalım.