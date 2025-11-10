Spotify'dan Efsane Özellik! Şarkı Sözlerinden Gözünüzü Alamayacaksınız

Spotify, kullanıcılardan gelen özellik taleplerine karşılık vermeye devam ediyor. En büyük rakiplerinden bazılarının uzun zamandır sunduğu önemli bir özellik, dijital müzik platformuna geliyor. Şirketin şu anda test aşamasında olduğu bu özellik sayesinde farklı bir dilde söylenen şarkıların sözlerini kendi dilinizde görme imkânına sahip olacaksınız.

Spotify'a Şarkı Sözü Çevirme Özelliği Geliyor

Spotify, rakibi Apple Music'in Eylül ayında kullanıma sunduğu şarkı sözü çevirme özelliğini platforma getirmek için kollarını sıvadı. Bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşılan yeni ekran görüntüsüne göre platform yakında kendi şarkı sözü çevirme özelliğini sunmaya başlayacak.

Dijital yayın platformu, yeni özellikleri büyük bir çoğunlukla sadece belirli bir bölgede test ediyor. Bu özelliği paylaşan kişinin Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığını göz önünde bulunduracak olursak başlangıçta özelliğin yalnızca ABD ile sınırlı tutulacağı yönünde bir tahminde bulunabiliriz. Gelecek aylarda ise diğer bölgelerde de kademeli olarak kullanıma açılmaya başlanabilir.

Yeni özellik sayesinde ana diliniz olmayan dillerde yazılmış şarkıların sözlerine baktığınızda her satırın altında bir çeviri göreceksiniz. Bu sayede o dili bilmeseniz bile şarkıda ne anlatıldığını öğrenebileceksiniz. Bunun için şarkıların sözlerini gösteren herhangi bir üçüncü taraf hizmete ihtiyacınız olmayacak.

Aslına bakacak olursanız bu yeni özellik, Spotify için bir ilk olmayacak. Şarkı sözlerini çevirmeye imkân tanıyan özellik aslında ilk olarak dört yıl önce ortaya çıkmıştı. O zaman da bir kullanıcı tarafından paylaşılan ekran görüntüsünde çeviri simgesi yer almıştı. Bu simgeye basıldığında ise her satırın kullanıcının diline çevrildiği görülmüştü.

Spotify, 2023 yılında yaptığı bir açıklamada şarkı sözleri için çeviri özelliğinin belirli ülkelerde test edilen bir özellik olduğunu ifade etmişti. Yeni paylaşılan ekran görüntüsü, Spotify'ın bu özelliğe yeniden odaklandığını gösterdi ancak şirket tarafından henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle şarkı sözü çevirme özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağına dair net bir tarih vermek şimdilik mümkün değil.