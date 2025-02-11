Spotify Premium Kullanıcılarının Canı Sıkılacak (Para Verip Borçlu Çıktılar)

Müzik yayın platformu Spotify, Premium abonelerine özel sunduğu ayrıcalıkları bir hata yüzünden istemeden de olsa geri aldı. Üstelik bu sorun yalnızca mobil cihazlarla da sınırlı değil; Android, iOS, Web ve akıllı ev cihazları gibi birçok platformda da durum böyle.

Spotify, söz konusu problemin farkında olduklarını ve konuyla ilgili çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Şirket ayrıca Spotify Community forumu üzerinden etkilenen kullanıcıların cihaz bilgilerini, uygulama sürümlerini ve reklam türlerini paylaşarak sorunun araştırılmasına yardımcı olmalarını rica etti.

Spotify Premium "Reklamlı" Deneyim

Spotify, freemium modeli sayesinde müzik dinleme sektörünü değiştiren öncü platformlardan biri olup çıkmıştı.

Ücretsiz kullanıcılar reklamlarla desteklenen bir deneyim yaşarken, öğrenci planı 5,99 dolardan, bireysel plan ise 11,99 dolardan başlayan Premium aboneliklerle reklamsız müzik dinleme imkanı sunuluyor—platformu cazip kılan en büyük özellik de reklamlı da olsa ücretsiz olarak müzik dinleyebilmekti.

Tabii son raporlara bakınca işlerin Spotify'ın istediği gibi gitmediğini görüyoruz. Bugün gündeme getirilen şikayetlere göre Premium kullanıcılar müzik dinlerken beklenmedik şekilde reklamlarla karşılaşıyor.

Hata halihazırda Spotify Premium hesaplarına bağlı akıllı ev cihazlarına da bulaşmış durumda. Kullanıcılar giriş-çıkış yapmanın veya farklı cihazlardan giriş yapmanın sorunu çözmediğini bildirdi.