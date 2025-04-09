Spotify Premium Kullanıcıları Reklamlara Hazırlanmalı Mı? Spotify'dan Açıklama Geldi

Son günlerde ortalığı karıştıran bir söylenti vardı: Spotify Premium kullanıcılarının müzik dinlerken reklamlara maruz kalacağı iddia edilmişti. Üstelik bu iddialar yakında çıkması beklenen "Deluxe" ya da bilinen diğer adıyla Supremium planıyla bağlantılıydı. Bu yeni katmanla birlikte ücretli kullanıcılara bile reklam gösterileceği öne sürülüyordu.

Spotify, söz konusu iddiaları noktalamak adına bir açıklamada bulundu. Söylediğine göre Deluxe programı geliyor evet, ancak Premium'da reklamsız müzik deneyimi sonsuza kadar sürecek.

18 Dolarlık Spotify Deluxe Planı

Spotify CEO'su Daniel Ek, geçen sene "Deluxe" adlı yeni bir plan üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Bu planın daha yüksek ses kalitesi, detaylı kontrol seçenekleri ve bazı ekstra özelliklerle geleceği, Premium'un bir üst seviyesi olacağı mevzu bahisti. Üstelik bu yeni paketin Premium'dan 5 dolar daha pahalı olabileceği, yani aylık 17-18 dolar bandında olacağı da bizzat Ek tarafından dile getirilmişti.

Şimdi Spotify kanadından gelen bu net açıklama, yeni Deluxe planının Premium ile bağlantısı olmayacağını açıkça gösteriyor. Mevcut Premium paket mensubu kullanıcılar müzik deneyimini reklamsız sürdürecek. Deluxe için ise henüz ne olacağı belli değil.

Spotify, X üzerinde yayınladığı gönderide Premium paketine reklam ekleneceği yönündeki söylentilerin tamamen asılsız olduğunu duyurdu. Ve altını çizerek "Premium her zaman reklamsız kalacak" dedi.