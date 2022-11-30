Türkiye 2022 Yılında Spotify'da Neler Dinledi?

Spotify bugün Dünya'nın her yerinden milyonlarca kullanıcısına kişiselleştirilmiş kullanıcı yıllık özetini sundu. Aynı zamanda 2022 yılı boyunca en çok dinlenen müzik ve podcast’leri de açıkladı. Peki Türkiye 2022 yılında neler dinledi?

En Çok Dinlenen Sanatçı: Uzi

2022 yılı içerisinde Türkiye genelinde en çok dinlenen sanatçı Uzi oldu ve 2018 yılından beri ilk kez bu yıl zirvenin ismi değişmiş oldu. Uzi'yi rap sanatçıları Çakal ve Ezhel’in ardından Lvbel C5 ve Sefo takip etti.

En Çok Dinlenen Şarkı: "Bi' Tek Ben Anlarım"

En çok dinlenen şarkılar sıralamasına ise bu yıl bir pop şarkısı damga vurdu. Bu yıl sıkı bir çıkış yakalayan ve Türkiye’de 2022 yazında da en çok dinlenen şarkı KÖFN’den Bi’ Tek Ben Anlarım oldu. Dinleyicilerin bu yıl en çok dinlediği ikinci şarkı Uzi'den Arasan Da olurken onu Çakal'dan İmdat ve Uzi'den Paparazzi takip etti. Beşinci sırada ise Güneş'in sevilen parçası Suçlarımdan Biri yer alıyor.

En Çok Dinlenen Kadın Sanatçı: Sezen Aksu

2022’de Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçılar listesinde birinciliği son 5 yıldır kimseye kaptırmayan isim Sezen Aksu olurken bu yılın ikincisi, Rap’in yükselen yıldızı Güneş oldu. Sezen Aksu ve Güneş’in ardından en çok dinlenen kadın sanatçılar arasında sırasıyla Zeynep Bastık, Taylor Swift ve Melek Mosso yer aldı.

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