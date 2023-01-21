Apple'a Karşı Olan Şirketlerin Sayısı Artıyor: Spotify, Deezer ve Dahası!

Apple'ın App Store düzenlemeleri uygulama geliştiricilerini tekrar mutsuz etmeye devam ediyor. Müzik akış hizmeti Spotify, diğer sekiz şirketle birlikte AB Komisyonu'nun başkan yardımcısına bir mektup yazdı. Mektupta Apple'ı zararlı, rekabeti engelleyici ve tekelci bir kuruluş olarak nitelendiren şirketler, Apple'ın politikalarının 'acil eylem' yoluyla düzenlenmesini talep ediyor.

Mektup Spotify, Deezer, Basecamp, Proton, EPC, Schibsted, France Digitale ve News Media Europe CEO'ları tarafından imzalandı. Mektup, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager'e hitaben kaleme alındı ve komisyondan Spotify'ın daha önce başlattığı soruşturmaya ilişkin bir karar vermesini talep ediyor.

Şirketler, Apple'ın kusurlu uygulama dağıtım uygulamaları nedeniyle App Store'un etkin bir şekilde işlemeleri ve büyümeleri için engeller yarattığını iddia ediyor. Mektupta ayrıca Apple'ın uygulama geliştiricilere uyguladığı yüksek komisyonlar ve kullanıcı verilerine (ki bu veriler kullanıcı deneyimini iyileştirmek için kullanılabilir) erişimlerini kısıtlaması nedeniyle politikaların Avrupa vatandaşlarını da olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Şirketler Apple'a Karşı Bir Araya Geliyor

Şirketler yeni yürürlüğe giren Dijital Piyasalar Yasası'na (DMA) atıfta bulunarak AB Komisyonu'nu Avrupalı tüketicilerin refahı için hızlı hareket etmeye çağırıyor.

Bu, şirketlerin Apple'ın uygulamalarına karşı seslerini yükselttikleri ilk olay değil. Nisan 2022'de Spotify, AB Komisyonu'nun konuyla ilgili bir soruşturma başlatmasına neden olan bir şikayette bulunmuştu. Şirketler, uygulamalarındaki fahiş komisyon oranlarına ek olarak, App Store düzenlemelerinin "kullanıcı deneyimi pahasına seçimi kasıtlı olarak sınırladığını ve yeniliği boğduğunu" belirtiyorlar.

Şikayetlerin arttığı bu atmosferde AB'nin Apple'ın politikaları hakkında bir açıklama yapmaya karar verip vermeyeceğini ya da bunu yapmaktan kaçınıp kaçınmayacağını zaman gösterecek.