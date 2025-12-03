Spotify Türkiye'de 2025'in En Çok Dinlenen Şarkıları Açıklandı
Merakla beklenen Spotify Wrapped 2025 yayınlandı. Peki, Türkiye'de 2025 yılında en çok hangi şarkılar dinlendi? İşte merak edilen sorunun cevabı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Spotify Türkiye'de 2025'in en çok dinlenen şarkıları listesinin ilk sırasında Blok3'ün "Sevmeyi Denemedin" şarkısı yer aldı.
- İkinci sırada Semicenk'in "Sen Kaldın" şarkısı, üçüncü sırada ise Blok 3 ve Ati242'nin "Keşke" şarkısı bulunuyor.
- Spotify Türkiye'de 2025'in en çok dinlenen şarkıcıları arasında Blok3, Ati242, Semicenk, Era7capone, Lvbel C5, Uzi ve Sezen Aksu dahil pek çok isim mevcut.
Spotify kullanıcılarının merakla beklenen o an geldi. Wrapped 2025 yayınlandı. Bununla birlikte Türkiye'de 2025 yılının en çok dinlenen şarkıları belli oldu. Ayrıca en fazla dinlenen şarkıcılar da açıklandı. Böylece Türk Spotify kullanıcılarının en çok hangi müzik türlerine ilgi duyduğu gibi ayrıntılar da açıklığa kavuştu.
Spotify Türkiye'de 2025'in en çok dinlenen şarkıları listesinin ilk sırasında Blok3'ün "Sevmeyi Denemedin" şarkısı yer alıyor. İkinci sırada Semicenk'in "Sen Kaldın" şarkısı, üçüncü sırada ise Blok 3 ve Ati242'nin "Keşke" şarkısı konumlandı. Bu şarkıyı Era7capone, Poizi ve Snow'un "Sonbahar şarkısı takip etti.
Dedublüman ve Aleyna Tilki'nin "Sana Güvenmiyorum" şarkısı beşinci sırada yer aldı. Altıncı sırada ise Poizi, Era7capone ve Snow'un "Çıkar Biri Karşıma" şarkısı bulunuyor. Spotify Türkiye'de 2025 yılının en fazla dinlenen şarkıcıları arasında Blok3, Ati242, Semicenk, Era7capone, Lvbel C5, Uzi, Sezen Aksu, Poizi, Motive, Gülşen ve Yalın dahil olmak üzere pek çok şarkıcı yer alıyor.
Spotify Türkiye'de 2025'in En Çok Dinlenen Şarkıları
- Blok3 - Sevmeyi Denemedin
- Semicenk - Sen Kaldın
- Blok 3, Ati242 - Keşke
- Era7capone, Poizi, Snow - Sonbahar
- Dedublüman, Aleyna Tilki - Sana Güvenmiyorum
- Poizi, Era7capone, Snow - Çıkar Biri Karşıma
- Semicenk - Gözlerinden Gözlerine
- Blok3 - Git
- Ati242 - Italy Forma
- Blok3 - Napıyorsun Mesela?
- Simge, Era7capone, Ozan Bayraşa, Snow - Yankı X İntihar
- Norm Ender, Ebru Gündeş - Bir Çift Göz
- Blok3 - Aklına Ben Gelicem
- Poizi, Murat Boz - Yapar mısın?
- Ati242 - Değişmene Rağmen
- Sefo, Demet Akalın - Yerinde Dur
- Çağla, Doğu Swag - Seni Düşündüm
- Ati242 - Her Nerdeysen
- Riza Tamer - Benden Sonra
- Uzi - Neon
- Sıla Şahin, Samet Kardeşler - Aldanırım
- Era7capone, Kero - Duruldum
- Poizi - Perde
Spotify Türkiye'de 2025'in En Çok Dinlenen Şarkıcıları
- Blok3
- Ati242
- Semicenk
- Era7capone
- Lvbel C5
- Uzi
- Sezen Aksu
- Poizi
- Motive
- Gülşen
- Yalın
- Dedublüman
- Hande Yener
