Spotify Türkiye'de 2025'in En Çok Dinlenen Şarkıları Açıklandı

Spotify kullanıcılarının merakla beklenen o an geldi. Wrapped 2025 yayınlandı. Bununla birlikte Türkiye'de 2025 yılının en çok dinlenen şarkıları belli oldu. Ayrıca en fazla dinlenen şarkıcılar da açıklandı. Böylece Türk Spotify kullanıcılarının en çok hangi müzik türlerine ilgi duyduğu gibi ayrıntılar da açıklığa kavuştu.

Spotify Türkiye'de 2025'in en çok dinlenen şarkıları listesinin ilk sırasında Blok3'ün "Sevmeyi Denemedin" şarkısı yer alıyor. İkinci sırada Semicenk'in "Sen Kaldın" şarkısı, üçüncü sırada ise Blok 3 ve Ati242'nin "Keşke" şarkısı konumlandı. Bu şarkıyı Era7capone, Poizi ve Snow'un "Sonbahar şarkısı takip etti.

Dedublüman ve Aleyna Tilki'nin "Sana Güvenmiyorum" şarkısı beşinci sırada yer aldı. Altıncı sırada ise Poizi, Era7capone ve Snow'un "Çıkar Biri Karşıma" şarkısı bulunuyor. Spotify Türkiye'de 2025 yılının en fazla dinlenen şarkıcıları arasında Blok3, Ati242, Semicenk, Era7capone, Lvbel C5, Uzi, Sezen Aksu, Poizi, Motive, Gülşen ve Yalın dahil olmak üzere pek çok şarkıcı yer alıyor.

Spotify Türkiye'de 2025'in En Çok Dinlenen Şarkıları

Blok3 - Sevmeyi Denemedin Semicenk - Sen Kaldın Blok 3, Ati242 - Keşke Era7capone, Poizi, Snow - Sonbahar Dedublüman, Aleyna Tilki - Sana Güvenmiyorum Poizi, Era7capone, Snow - Çıkar Biri Karşıma Semicenk - Gözlerinden Gözlerine Blok3 - Git Ati242 - Italy Forma Blok3 - Napıyorsun Mesela? Simge, Era7capone, Ozan Bayraşa, Snow - Yankı X İntihar Norm Ender, Ebru Gündeş - Bir Çift Göz Blok3 - Aklına Ben Gelicem Poizi, Murat Boz - Yapar mısın? Ati242 - Değişmene Rağmen Sefo, Demet Akalın - Yerinde Dur Çağla, Doğu Swag - Seni Düşündüm Ati242 - Her Nerdeysen Riza Tamer - Benden Sonra Uzi - Neon Sıla Şahin, Samet Kardeşler - Aldanırım Era7capone, Kero - Duruldum Poizi - Perde

Spotify Türkiye'de 2025'in En Çok Dinlenen Şarkıcıları

Blok3 Ati242 Semicenk Era7capone Lvbel C5 Uzi Sezen Aksu Poizi Motive Gülşen Yalın Dedublüman Hande Yener

En iyi müzik uygulamaları arasında yer alan Spotify'da en çok dinlenen şarkılar arasından hangilerini dinlediniz? Spotify'da siz hangi en çok hangi şarkıları tercih ediyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.