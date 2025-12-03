Spotify Türkiye'de 2025'in En Çok Dinlenen Şarkıları Açıklandı

Merakla beklenen Spotify Wrapped 2025 yayınlandı. Peki, Türkiye'de 2025 yılında en çok hangi şarkılar dinlendi? İşte merak edilen sorunun cevabı!

Anıl Özünaldım
⚡ Önemli Bilgiler

  • Spotify Türkiye'de 2025'in en çok dinlenen şarkıları listesinin ilk sırasında Blok3'ün "Sevmeyi Denemedin" şarkısı yer aldı.
  • İkinci sırada Semicenk'in "Sen Kaldın" şarkısı, üçüncü sırada ise Blok 3 ve Ati242'nin "Keşke" şarkısı bulunuyor.
  • Spotify Türkiye'de 2025'in en çok dinlenen şarkıcıları arasında Blok3, Ati242, Semicenk, Era7capone, Lvbel C5, Uzi ve Sezen Aksu dahil pek çok isim mevcut.

Spotify kullanıcılarının merakla beklenen o an geldi. Wrapped 2025 yayınlandı. Bununla birlikte Türkiye'de 2025 yılının en çok dinlenen şarkıları belli oldu. Ayrıca en fazla dinlenen şarkıcılar da açıklandı. Böylece Türk Spotify kullanıcılarının en çok hangi müzik türlerine ilgi duyduğu gibi ayrıntılar da açıklığa kavuştu.

Spotify Türkiye'de 2025'in en çok dinlenen şarkıları listesinin ilk sırasında Blok3'ün "Sevmeyi Denemedin" şarkısı yer alıyor. İkinci sırada Semicenk'in "Sen Kaldın" şarkısı, üçüncü sırada ise Blok 3 ve Ati242'nin "Keşke" şarkısı konumlandı. Bu şarkıyı Era7capone, Poizi ve Snow'un "Sonbahar şarkısı takip etti. 

Dedublüman ve Aleyna Tilki'nin "Sana Güvenmiyorum" şarkısı beşinci sırada yer aldı. Altıncı sırada ise Poizi, Era7capone ve Snow'un "Çıkar Biri Karşıma" şarkısı bulunuyor. Spotify Türkiye'de 2025 yılının en fazla dinlenen şarkıcıları arasında Blok3, Ati242, Semicenk, Era7capone, Lvbel C5, Uzi, Sezen Aksu, Poizi, Motive, Gülşen ve Yalın dahil olmak üzere pek çok şarkıcı yer alıyor.

Spotify Türkiye'de 2025'in En Çok Dinlenen Şarkıları

  1. Blok3 - Sevmeyi Denemedin
  2. Semicenk - Sen Kaldın
  3. Blok 3, Ati242 - Keşke
  4. Era7capone, Poizi, Snow - Sonbahar
  5. Dedublüman, Aleyna Tilki - Sana Güvenmiyorum
  6. Poizi, Era7capone, Snow - Çıkar Biri Karşıma
  7. Semicenk - Gözlerinden Gözlerine
  8. Blok3 - Git
  9. Ati242 - Italy Forma
  10. Blok3 - Napıyorsun Mesela?
  11. Simge, Era7capone, Ozan Bayraşa, Snow - Yankı X İntihar
  12. Norm Ender, Ebru Gündeş - Bir Çift Göz
  13. Blok3 - Aklına Ben Gelicem
  14. Poizi, Murat Boz - Yapar mısın?
  15. Ati242 - Değişmene Rağmen
  16. Sefo, Demet Akalın - Yerinde Dur
  17. Çağla, Doğu Swag - Seni Düşündüm
  18. Ati242 - Her Nerdeysen
  19. Riza Tamer - Benden Sonra
  20. Uzi - Neon
  21. Sıla Şahin, Samet Kardeşler - Aldanırım
  22. Era7capone, Kero - Duruldum
  23. Poizi - Perde

Spotify Türkiye'de 2025'in En Çok Dinlenen Şarkıcıları

  1. Blok3
  2. Ati242
  3. Semicenk
  4. Era7capone
  5. Lvbel C5
  6. Uzi
  7. Sezen Aksu
  8. Poizi
  9. Motive
  10. Gülşen
  11. Yalın
  12. Dedublüman
  13. Hande Yener

