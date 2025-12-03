Spotify Premium'u 3 Ay Bedava Kullanmak Mümkün! Acele Edin

Ücretsiz müzik dinlemek isteyen kişiler için kaçırılmayacak bir kampanya sunuldu. Bu kampanya doğrultusunda dijital müzik platformu Spotify Premium'u 3 ay boyunca ücretsiz kullanmak mümkün hâle geldi. Peki, yüksek ses kalitesi ve reklamsız müzik deneyimi için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Spotify Premium 3 Ay Ücretsiz Nasıl Kullanılır?

Spotify'ın Premium sürümü için kaçırılmayacak bir kampanya başladı. Kampanya kapsamında üç ay abonelik ücretsiz sunuldu. Dijital müzik hizmetini aylarca herhangi bir ücret ödemeden kullanabilmek için Sptoify Premium sayfasını ziyaret edin. "Premium'u Edin" butonuna tıklayın ve ardından hesabınıza giriş yapın. Son olarak Spotify sayfasındaki adımları takip edin.

Premium sürümün tüm avantajlarından ücretsiz yararlanabilmek için bir şart bulunuyor. Kampanyadan faydalanabilmek için premium sürümü daha önce hiç kullanmamış olmak gerekiyor. Eğer bu şartı sağlıyorsanız hizmetin resmî web sitesinden bedava Spotify Premium alabilirsiniz. Kampanya 31 Aralık 2025'te sona erecek.

Üç aylık ücretsiz aboneliğin ardından aylık 99 TL ücret ödemek gerekiyor. Dolayısıyla popüler dijital müzik hizmetini kullanmaya devam etmek istemezseniz kampanya sona ermeden aboneliğinizi iptal etmeniz gerekiyor. Bu işlemi de hesap ayarlarından yalnızca birkaç adım uygulayarak tamamlayabilirsiniz.

Spotify Premium, kullanıcılara önemli avantajlar sunuyor. Örneğin Premium abonelik sayesinde platformda şarkıları reklamsız bir şekilde dinleyebilmek mümkün. Ayrıca şarkı indirme işlevi de mevcut. Bu özellik sayesinde indirdiğiniz şarkıları internet bağlantısı olmadığı zamanlarda dinleyebilirsiniz.

en iyi müzik dinleme uygulamaları arasında yer alan Spotify'ın Premium sürümünün sunduğu avantajlar bunalrla sınırlı değil. Şarkıları istediğiniz sırada çalabilirsiniz. Bu abonelik ile birlikte yüksek ses kalitesinde müzik dinlemek de mümkün hâle geliyor. Ayrıca arkadaşlarınızla aynı anda dinleme ve dinleme sırasını düzenleme gibi özellikler de mevcut.