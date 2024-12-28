Spotify, 'Unwrapped' Hesaplayıcısı Hukuki Tehditlerle Kapatıldı

Spotify Unwrapped hesaplayıcısına veda etme vakti geldi çattı. Spotify CEO’su Daniel Ek, 2024 yılı boyunca hisse satarak servetini artırırken, sanatçıların düşük telif oranlarını ortaya koyan bir hesaplayıcının şirket tarafından kapatılması sektördekileri rahatsız etti.

Forbes’a göre, Ek’in serveti şu anda 7,3 milyar doları aşmış durumda. Hesaplayıcının kapatılmasıyla birlikte yerine şu mesaj bırakıldı:

Bu site, Spotify Wrapped’in bir parodisi olarak, şirketin sanatçılara yönelik sömürücü muamelesini ifşa ediyordu. Spotify’ın hukuk ekibinin talebi üzerine kaldırılmıştır. Ancak, hâlâ Spotify’da Adalet için Mücadeleye Katılabilirsiniz. Daha fazla bilgi için United Musicians and Allied Workers (UMAW) web sitesine göz atabilirsiniz.

Spotify Unwrapped Sanatçılar İçin Önemliydi

Spotify Unwrapped, müzik severlere ve sanatçılara, Spotify'ın sanatçılara ödediği ücretlerin düşüklüğünü gösteren bir hesaplama aracı sunuyordu.

Kullanıcılar, Spotify Wrapped verilerini bu platforma girerek akış başına sanatçılara ne kadar ödendiğini görebiliyordu. Ancak bu araç Spotify’ın hukuki baskıları sonucunda kapatıldı.

Spotify, yatırımcıları için büyük bir kazanç kapısı olmaya devam ediyor. 2024 yılında hisse değeri neredeyse 500 dolar seviyesine ulaştı.

CEO Daniel Ek, bu fırsatı değerlendirerek ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) belgelerine göre 350 milyon dolarlık hisse sattı. Özellikle Aralık ayında Ek ve diğer Spotify içindeki yetkililer, hisse fiyatlarındaki zirveyi değerlendirerek ellerindeki hisseleri hızla elden çıkardı. Ama söz konusu sanatçılara yapılan ödemeler olunca Spotify o kadar da "bonkör" değildi.

Sanatçılar İçin Alternatif Formül

Spotify Unwrapped kapanmış olsa da, hesaplama formülü hâlâ sanatçılar ve meraklılar için mevcut. Hesaplama yapmak için Spotify Wrapped üzerindeki toplam dinlenme sayılarını 0,003 dolar ile çarparak telif gelirlerini hesaplamak gerekiyor.

Eğer bir plak şirketi ya da grup üyeleriyle bu gelir paylaşılacaksa, uygun bir şekilde bölmek gerekiyor. Bu basit hesaplama yönteminin tehditlerle kapatılması, Spotify’ın sanatçılara yaptığı düşük ödemeleri gözler önüne sermesinden ötürüydü.

Özellikle bağımsız sanatçıların epey mağdur edildiği platformdaki mücadele devam edecek gibi görünüyor. Ancak şu an için, Unwrapped'e veda etmekten başka çareleri kalmadı.