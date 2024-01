Spotify Uygulama İçi Satın Alma Özelliği Getirmeyi Planlıyor!

Spotify, Avrupa'daki kullanıcılarına uygulama içi satın alma imkanı sunma kararı aldı. Mart ayı itibariyle, Avrupa'daki Spotify kullanıcıları, müzik akışı uygulaması üzerinden sesli kitaplar ve abonelik planları gibi içerikleri doğrudan satın alabilecekler. Bu değişiklik, Dijital Piyasalar Yasası'nın (DMA) etkisi altında gerçekleşti.

Uygulama içi satın alma seçeneği, Apple ile yaşanan ücret anlaşmazlıkları çerçevesinde Spotify için önemli bir adım. Şirket, bu ücretlerin ek maliyetleri dengelemek adına aylık abonelik ücretlerini artırmak zorunda kaldığını belirtiyor.

Spotify'in ABD'de işlem gören hisseleri, duyurunun ardından yaklaşık %2 oranında bir artış kaydetti.

You’re about to experience a new Spotify if you live in the EU. One where you can see all subscription pricing, promotions or deals, and even make purchases, all seamlessly within the app. Find out what this means for you: https://t.co/j1hYRC3S5c pic.twitter.com/p1GDY6PNdd