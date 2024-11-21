Spotify Wrapped 2024 Tarihi Açıklandı Mı? Ne Zaman Yayınlanacak? Spotify 2024 Yıllık Özet Tarihi
Her sene Spotify tarafından hazırlanan yıllık özet bu sene için de hazırlanıyor... Kullanıcılar Spotify Wrapped 2024 için gün sayıyor.
2024'ün son ayına yavaş yavaş yaklaştığımız şu sıralarda kullanıcılar, popüler müzik platformu Spotify'daki yıllık "karnelerini" görmek için can atıyor. Her sene olduğu gibi bu sene de paylaşılacak olan Spotify Wrapped 2024 için geri sayım başladı.
Yıl boyu dinlenen şarkılar, sanatçılar ve müzik türlerini kapsayan bu yıllık özet, Spotify kullanıcılarının favori listelerini sosyal medyada paylaşmaları için büyük bir etkinlik haline geldi. Peki tarih belli oldu mu? Spotify Wrapped 2024 ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
Spotify Wrapped 2024 Ne Zaman Açıklanacak?
Şu ana kadar Spotify tarafından Wrapped etkinliği için kesin bir tarih açıklanmadı. Ancak geçmiş Wrapped etkinliklerinin tarihlerine bakarsak bir fikir edinmemiz mümkün. Spotify Wrapped daha önce:
- 2020: 2 Aralık
- 2021: 1 Aralık
- 2022: 30 Kasım
- 2023: 29 Kasım
tarihlerinde yayınlanmıştı. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki haftalarda Spotify kanadından bir duyuru yapılması muhtemel. Spotify geçmişte genellikle 31 Ekim itibarıyla veri toplamayı durduruyordu. Ancak bu yıl bu tarih biraz ileriye taşınmış olabilir. Platformun kesin tarihi duyurması bekleniyor.
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