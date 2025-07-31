Artık Spotify'da Müzik Dinlemek İçin Yüz Taraması Yapmanız Gerekecek!

Son yıllarda pek çok sosyal medya platformu, çocukların dijital sağlığını korumak amacıyla 18 yaş altı kullanıcılarını tespit etmek için yaş doğrulama sistemleri kullanıyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde YouTube böyle bir uygulamaya imza atarken, şimdi de Spotify'ın yeni bir yaş doğrulama sistemini devreye alacağı söyleniyor. İşte detaylar

Spotify, Kullanıcıların Yaşını Doğrulaması İçin Yüz Taraması İsteyecek

Aktarılanlara göre Birleşik Krallık'taki Çevrimiçi Güvenlik Yasası'na uyum sağlamak için yeni bir düzenlemeye giden Spotify, yakında 18 yaş altı kullanıcıları tespit etmek için yeni yaş doğrulama sistemini hayata geçirecek. Buna göre kullanıcıların, yetişkin içerik olarak etiketlenen müzik parçalarına erişmesi için yaş doğrulamasından geçmesi gerekecek.,

Söylentilere göre ünlü müzik uygulaması bu yaş doğrulamasını Instagram'a da hizmet veren Yoti firmasıyla ortaklık kurarak yüz taraması yöntemiyle gerçekleştirecek. Bu yöntem ile birlikte kullanıcıların yaşını doğrulaması için yüzünü taratması gerekecek. Yoti'nin yapay zeka algoritması kullanıcının yüzünden yetişkin olup olmadığını tespit edebilecek.

Öte yandan bu tür uygulamaların zaman zaman hata verdiği sık sık konuşuluyor. Spotify'ın bu gibi durumlarda kullanıcıları kimlik doğrulamasına yönlendireceği söyleniyor. Buna göre yetişkin olmasına rağmen yüz taramasında 18 yaş altı bir kullanıcı olarak tanımlanman kullanıcılar, kimlik ve ehliyet gibi belgelerle gerçek yaşını doğrulayabilecek.

Spotify'ın bu yaş doğrulama uygulamasını şimdilik sadece Birleşik Krallık'taki kullanıcılar için zorunlu hale getireceği belirtiliyor. Ancak, dünya genelinde çocuk yaştaki kullanıcılara yönelik sosyal medya platformlarına kısıtlamalarının artması nedeniyle, bu uygulamanın kapsamının gelecekte genişletilebileceği konuşuluyor.

Peki siz Spotify'ın yeni yaş doğrulama uygulaması ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...