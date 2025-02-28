Milyonlarca Android ve iPhone Kullanıcıları Tehlikede! Hemen Önlem Alın

Spyzie adlı az bilinen bir telefon izleme operasyonu, yarım milyondan fazla Android cihazı ve binlerce iPhone ile iPad'i ele geçirdi. İşin en kötü tarafı da etkilenen cihaz sahiplerinin çoğu, verilerinin tehlikeye girdiğinin farkında bile değil.

Olay geçen hafta Cocospy ve Spyic gibi benzer stalkerware uygulamalarında da tespit edilen bir güvenlik açığını bir kez daha gündeme getirdi.

Bu açık, herhangi birinin ele geçirilen cihazlardaki mesajlar, fotoğraflar ve konum verileri gibi hassas bilgilere erişmesine olanak tanıyor. Spyzie'yi kullanarak başkalarının cihazlarını izleyen müşterilerin e-posta adresleri de sızdırıldı.

Çocuklar Bile Güvende Değil

Güvenlik araştırmacısı, bu açığı kullanarak 518.643 benzersiz e-posta adresi topladı. Cocospy, Spyic ve Spyzie'nin toplamda 3 milyondan fazla müşteriye hizmet verdiği tahmin ediliyor.

Bu tür uygulamalardaki güvenlik açıkları, hem müşterilerin hem de kurbanların verilerini riske atıyor. Örneğin çocuklarını izlemek isteyen ebeveynler bile bu uygulamaları kullanarak çocuklarının verilerini hacker'lara karşı savunmasız hale getirebiliyor.

2017'den bu yana, 24 stalkerware operasyonu benzer güvenlik açıkları nedeniyle hacklendi veya veri sızdırdı.

Spyzie'yi Nasıl Tespit Edebilir ve Kaldırabilirsiniz?

Eğer cihazınızın Spyzie tarafından ele geçirildiğinden şüpheleniyorsanız şu adımları takip edebilirsiniz:

Arama ekranını açıp **001** 'ı tuşlayıp arama yapın.

'ı tuşlayıp arama yapın. Spyzie yüklüyse ekranda görünecektir.

Kötü amaçlı yazılım kaldırma uygulamalarını kullanarak Spyzie'yi kaldırın.

Apple kullanıcıları ek önlem olarak iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirebilirler.