Square Enix Oyunlarında %90'a Varan İndirim! Ucuza Oyun Alma Fırsatı

Square Enix oyunları için yeni bir kampanya başlatıldı. "Square Enix Yayıncı İndirimi" olarak isimlendirilen kampanya yüzde 90'a varan indirim sunuyor. Fiyatı düşen oyunlar arasında Sleeping Dogs: Definitive Edition, Just Cause serisi, Forspoken ve daha pek çok yapım yer alıyor. Kampanya 24 Mart'ta bitecek.

Serinin en sevilen oyunlarından biri olan Just Cause 2 yüzde 90 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 11,99 dolardan (455 TL) 1,19 dolara (45 TL) düştü. Just Cause 3 yüzde 85 indirim ile 15,99 dolardan (607 TL) 2,39 dolara (90 TL) düştü.

Yüzde 79 oranında indirime giren Just Cause 4 Reloaded Edition 23,60 dolardan (897 TL) 4,91 dolara (186 TL) düştü. Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Sleeping Dogs: Definitive Edition yüzde 85 indirim ile 15,99 dolardan 2,39 dolara düştü.

Yüzde 90 indirime giren Fear Effect Sedna 15,99 dolardan 1,59 dolara (60 TL) düştü. NieR:Automata Game of the YoRHa Edition ise yüzde 60 oranında indirim ile 31,99 dolardan (1.216 TL) 12,79 dolara (486 TL) düştü.

İndirime Giren Square Enix Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Sleeping Dogs: Definitive Edition 15,99 dolar 2,39 dolar %85 Just Cause 5,49 dolar 76 sent %86 Just Cause 2 11,99 dolar 1,19 dolar %90 Just Cause 3 15,99 dolar 2,39 dolar %85 Just Cause 4 Reloaded Edition 23,60 4,91 dolar %79 Mini Ninjas 7,99 dolar 1,19 dolar %85 Murdered: Soul Suspect 15,99 dolar 1,59 dolar %90 Fear Effect Sedna 15,99 dolar 1,59 dolar %90 NieR:Automata Game of the YoRHa Edition 31,99 dolar 12,79 dolar %60 Forspoken 69,99 dolar 20,99 dolar %70 Tactics Ogre: Reborn 39,99 dolar 19,99 dolar %50 Final Fantasy III (3D Remake) 12,99 dolar 5,19 dolar %60 LIGHTNING RETURNS: FINAL FANTASY XIII 15,99 dolar 6,39 dolar %60 Million Arthur: Arcana Blood 31,99 dolar 6,39 dolar %80 Life is Strange Remastered Collection 31,99 dolar 12,79 dolar %60 Life is Strange: True Colors 44,99 dolar 13,49 dolar %70 ONINAKI 39,99 dolar 11,99 dolar %70 The Quiet Man 11,99 dolar 2,39 dolar %80

