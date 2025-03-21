Square Enix Oyunlarında %90'a Varan İndirim! Ucuza Oyun Alma Fırsatı
Kampanya ile birllikte Square Enix'in Just Cause serisi ve Sleeping Dogs: Definitive Edition dahil pek çok oyunu indirime girdi. İşte detaylar!
Square Enix oyunları için yeni bir kampanya başlatıldı. "Square Enix Yayıncı İndirimi" olarak isimlendirilen kampanya yüzde 90'a varan indirim sunuyor. Fiyatı düşen oyunlar arasında Sleeping Dogs: Definitive Edition, Just Cause serisi, Forspoken ve daha pek çok yapım yer alıyor. Kampanya 24 Mart'ta bitecek.
Serinin en sevilen oyunlarından biri olan Just Cause 2 yüzde 90 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 11,99 dolardan (455 TL) 1,19 dolara (45 TL) düştü. Just Cause 3 yüzde 85 indirim ile 15,99 dolardan (607 TL) 2,39 dolara (90 TL) düştü.
Yüzde 79 oranında indirime giren Just Cause 4 Reloaded Edition 23,60 dolardan (897 TL) 4,91 dolara (186 TL) düştü. Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Sleeping Dogs: Definitive Edition yüzde 85 indirim ile 15,99 dolardan 2,39 dolara düştü.
Yüzde 90 indirime giren Fear Effect Sedna 15,99 dolardan 1,59 dolara (60 TL) düştü. NieR:Automata Game of the YoRHa Edition ise yüzde 60 oranında indirim ile 31,99 dolardan (1.216 TL) 12,79 dolara (486 TL) düştü.
İndirime Giren Square Enix Oyunları
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Sleeping Dogs: Definitive Edition
|15,99 dolar
|2,39 dolar
|%85
|Just Cause
|5,49 dolar
|76 sent
|%86
|Just Cause 2
|11,99 dolar
|1,19 dolar
|%90
|Just Cause 3
|15,99 dolar
|2,39 dolar
|%85
|Just Cause 4 Reloaded Edition
|23,60
|4,91 dolar
|%79
|Mini Ninjas
|7,99 dolar
|1,19 dolar
|%85
|Murdered: Soul Suspect
|15,99 dolar
|1,59 dolar
|%90
|Fear Effect Sedna
|15,99 dolar
|1,59 dolar
|%90
|NieR:Automata Game of the YoRHa Edition
|31,99 dolar
|12,79 dolar
|%60
|Forspoken
|69,99 dolar
|20,99 dolar
|%70
|Tactics Ogre: Reborn
|39,99 dolar
|19,99 dolar
|%50
|Final Fantasy III (3D Remake)
|12,99 dolar
|5,19 dolar
|%60
|LIGHTNING RETURNS: FINAL FANTASY XIII
|15,99 dolar
|6,39 dolar
|%60
|Million Arthur: Arcana Blood
|31,99 dolar
|6,39 dolar
|%80
|Life is Strange Remastered Collection
|31,99 dolar
|12,79 dolar
|%60
|Life is Strange: True Colors
|44,99 dolar
|13,49 dolar
|%70
|ONINAKI
|39,99 dolar
|11,99 dolar
|%70
|The Quiet Man
|11,99 dolar
|2,39 dolar
|%80
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