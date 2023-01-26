Squid Game Konulu Yarışmada Ortalık Savaş Alanına Döndü

Zamanında Netflix'i kasıp kavuran popüler dizi Squid Game'i hepiniz duymuşsunuz. Gerçek hayatta dizideki oyunu birçok farklı YouTuber ve eğlence içerik üreticisi yeniden canlandırdı ancak bu seferki büyük problemlere yol açmışa benziyor.

Squid Game: The Challenge adında İngiltere'de çekimleri başlayan yeni yarışmada birçok yarışmacı tehlikeler atlattı. Donma tehlikesi yaşayan yarışmacılar 3,7 milyon sterlinlik dev ödül için birbirleriyle yarışırken aynı zamanda hayatta kalma mücadelesi de verdiler. Stüdyodaki sıcaklığın aniden düşmesi birçok yarışmacının baygınlık geçirmesine neden oldu.

Yarışmacılar Yaşadıkları Vahşeti Anlattı

2022 yılının Haziran aylarında Bela Bajaria tarafından duyurulan Squid Game: The Challenge'ın çekimleri İngiltere'de gerçekleştiriliyor. 10 bölüm sürecek olan yarışmada tıpkı dizideki gibi yarışmacılar birçok farklı oyunda birbirleriyle rekabet ederek büyük ödül olan 3,7 milyon sterlini kazanmaya çalışıyor.

Toplamda 456 yarışmacı bulunan programda oyunlardan birindeki ani sıcaklık değişimleri nedeniyle yarışmacıların birçoğu baygınlık geçirirken, diğer yarışmacılar da büyük korku yaşadı. Sağlık ekipleri yarışmaya müdahale etti ve baygınlık geçiren yarışmacıların sedyeyle çıkarılmasını sağladı.

Ortamın Oyun alanından âdeta savaş alanına döndüğünü anlatan yarışmacılardan bazıları, birçok yarışmacının o durumda bile yarışmaya devam ettiğini, birçoğunun ise soğuktan kıpırdayamayacak hâle geldiğini aktardı.