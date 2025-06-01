Squid Game, Kan Donduran Sahnelerle Geri Dönüyor [Video]

Netflix, her yıl düzenlediği ve yeni dizi ile filmlerini tanıttığı Tudum isimli özel etkinliğini bu hafta sonu bir kez daha izleyicilerle buluşturdu. Etkinlik kapsamında platformun sevilen yapımlarına dair birçok yeni gelişme ve sürpriz duyuru peş peşe gelirken, dikkatleri üzerine çeken fragmanlardan biri de Squid Game’in 3. sezonuna ait oldu.

Tüm dünyada ses getiren dizinin final sezonuna ait ilk fragman nihayet yayınlandı. Seong Gi-hun’un yeniden oyuna dönüşünü anlatan yeni sezonda, başarısız bir ayaklanmanın ardından ölümcül oyunlar kaldığı yerden devam ediyor. Kahramanımız Gi-hun, bir kez daha hayatta kalmak için zekasını ve cesaretini sınayacak.

Yeni Sezon Hem Hikayesi Hem de Oyuncularıyla Büyüleyecek

Aktarılanlara göre bu sezon yalnızca hikaye açısından değil, oyuncu kadrosu bakımından da oldukça iddialı olacak. Başrolde yine Lee Jung-jae (Gi-hun) yer alırken, 2. sezondan tanıdığımız Yim Si-wan, Park Sung-hoon, Jo Yu-ri, Park Gyu-young ve Wi Ha-joon da yeni sezonda kadroya geri dönecek.

Netflix, dizinin 3. ve aynı zamanda son sezonunun 27 Haziran’da yayınlanacağını duyurmuştu. Final sezonunun, önceki sezonlara kıyasla çok daha sert, kanlı ve çarpıcı olması bekleniyor.

Hatta dizinin oyuncularından Jo Yu-ri, geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda 3. sezon için hayranları uyararak, yeni sezon, kimsenin hayal bile edemeyeceği kadar vahşi ve acımasız olacağını ifade etmişti.

İşte Squid Game'in üçüncü sezonundan yeni fragman

Tüm gözler şimdi, Squid Game’in büyük finaline çevrilmiş durumda. Dizi, sadece bir yarışma hikayesi değil, aynı zamanda insan doğasına dair karanlık bir sorgulama sunmaya hazırlanıyor.