The Bear 5. sezon ne zaman sorusunun cevabı, Jeremy Allen White'ın popüler dizisini izleyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde The Bear yeni sezon tarihi dahil olmak üzere birçok soruyu yanıtlayacağız.

2022 yılında yayınlanmaya başlayan The Bear, ilk bölümüyle birlikte çok sevilerek en iyi Disney Plus dizileri arasında yerini aldı. Dizinin ikinci sezonu 2023, üçüncü sezonu 2024, dördüncü sezonu ise 2025'te izleyiciler ile buluştu. Peki, The Bear 5. sezon bölümleri ne zaman yayınlanacak?

The Bear 5. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

The Bear'ın beşinci sezonunun 2026 yılının haziran ayında yayınlanması bekleniyor. 8,5 IMDb puanına sahip olan dizinin yeni sezonda 10 adet bölümün yer alacağı düşünülüyor.

The Bear'ın yeni sezon bölümleri için henüz yayın tarihi paylaşılmadı. Resmî açıklama yapıldıktan sonra buradan bilgi vereceğiz.

The Bear Türkçe Alt Yazılı Fragman

The Bear Konusu

Komedi ve dram türlerindeki The Bear, New York'un en iyi restoranlarından birinde çalışan şef Carmen, kardeşinin hayatını kaybetmesinden dolayı memleketi Şikago'ya döner. Carmen orada ailesinin restoranını işletmeye başlar.

The Bear Nasıl ve Nereden İzlenir?

The Bear'ın tüm bölümlerini Disney Plus üzerinden izleyebilirsiniz. Belirli bir ücret karşılığında Disney Plus aboneliği alarak kütüphanedeki içeriklere erişebilirsiniz.

The Bear Oyuncuları

Jeremy Allen White

Ebon Moss-Bachrach

Ayo Edebiri

Lionel Boyce

Liza Colón-Zayas

Abby Elliott

Matty Matheson

Edwin Lee Gibson

Corey Hendrix

Richard Esteras

Dizide Jeremy Allen White "Carmen Berzatto" karakterini, Ebon Moss-Bachrach "Richard Jerimovich" karakterini, Ayo Edebiri "Sydney Adamu" karakterini, Lionel Boyce ise Marcus karakterini canlandırıyor.