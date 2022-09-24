Squid Game Yayımlanmayan Sahne Paylaşıldı (Video)

Squid Game'in yayımlanmayan sahnesi paylaşıldı. Peki, geçtiğimiz yıl Netflix üzerinden yayımlanan ve çok kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça büyük beğeni toplayan Squid Game'in kesilen sahnesi neler sunuyor? Paylaşılan videoya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Squid Game'in Yayımlanmayan Sahnesi Neler Sunuyor?

Güney Kore yapımı Squid Game dizisi ile ilgili önemli bir video paylaşıldı. Dünyanın en popüler dijital yayın hizmetlerinden bir tanesi olan Netflix'in resmi sosyal medya ve YouTube hesapları üzerinden başarılı dizinin kesilen sahnesi yayımlandı.

Squid Game'in yönetmenliğini ve senaristliğini üstlenen Hwang Dong-hyuk, TUDUM etiketiyle paylaşılan videoda dünya çapında söz konusu diziyi beğenen Netflix hayranlarına teşekkür etti ve "Yepyeni hikâyeler ile dolu ikinci sezonu heyecanla bekleyin" ifadelerini kullandı.

Dong-hyuk, popüler dizinin ikinci sezonunu bekleyen kişilere küçük bir armağan hazırladığını söyledi. Netflix, yayımladığı videonun açıklamasında "1. sezondaki Gemi Aslanı'nın kim olduğunu görünce çok şaşıracaksınız. Bu özel klip, hayatta kalma oyununun arkasındaki adamı açığa çıkarıyor" sözlerine yer verdi.

1 dakika 13 saniye uzunluğundaki video, kısa süre içerisinde çok fazla sayıda kişi tarafından izlendi. Kesilen sahneyi aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Squid Game Konusu Nedir?

Çok fazla sayıda kişi tarafından oldukça beğenilen dizide katılımcılar, dizinin merkezinde katılımcıların büyük miktarda para kazanması için hayatlarını riske attığı çocuk oyunları bulunuyor. Yarışmacılar, ilk etapta zararsız gibi görünen çocuk oyunları ile karşı karşıya kalsa da belirli bir süre geçtikten sonra aslında oynadıklarının basit bir oyun olmadığını anlıyor.

Dizide Gong Yoo tarafından canlandırılan yarışma görevlisi, Lee Jung-jae'nin canlandırdığı Seong Gi-hun'a 8 haneli bir telefon numarası veriyor. Seong Gi-hun, borçları olduğu için yaşamını sürdüremediğinden, annesine ve kızına bakamadığından ötürü teklifi kabul ediyor. Böylelikle yarışmaya 456. yani son yarışmacı olarak katılıyor.

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