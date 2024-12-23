S.T.A.L.K.E.R. 2 Geliştiricilerinden 2025 İçin Büyük Planlar! Beklenen Çok Oyunculu Mod ve Daha Fazlası

Kasım ayında çıkan S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, yalnızca 48 saat içinde bir milyon kopya satarak etkileyici bir başlangıç yapmıştı. İlk ayında büyük kâr eden oyun, oyuncuların beklentilerini fazlasıyla karşılamış görünüyor ve bununla da yetinmemeye kararlı.

Ukrayna merkezli GSC Game World, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla 2025 için planlarını paylaştı.

Buna göre;

Heart of Chornobyl güncellemeleri devam edecek.

2025’in başında içerik yol haritası paylaşılacak.

Yakın zamanda yayınlanan 1.1 yamasıyla 1.800'den fazla hatayı düzelten ekip, oyuna olan desteğini sürdüreceğini duyurdu. AA bir stüdyo için bu kadar kapsamlı bir destek görmek alışılmadık olsa da, bu durum S.T.A.L.K.E.R. hayranlarını mutlu etmişti.

Çok Oyunculu Mod Geliyor

Uzun süredir beklenen çok oyunculu mod nihayet entegre edilecek. 2022’de yapılan açıklamalara göre, bu modun klasik bir yaklaşıma sahip olması planlanıyor. Battle royale ya da extraction türlerinden ziyade, S.T.A.L.K.E.R.’ın gerilim dolu atmosferine sadık kalacak bir deneyim sunulması bekleniyor.

Oyuncular PvPvE modlarına uygun, daha korkutucu ve derin bir çok oyunculu deneyim beklentisi içinde.

Tek oyunculu modda da içeriklerin genişletilmesi bekleniyor. Yeni hikaye görevleri, daha büyük bir harita, ek silahlar ve yepyeni bir hikaye örgüsü hayranların talepleri arasındaydı.

Oyunun sonu açık bırakılmış olsa da, yeni bir başlangıç ya da geçmişe dair ek içerikler ile hikayenin derinleştirilme ihtimali var.