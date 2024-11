Stalker 2'nin Büyük Başarısı: Heart of Chornobyl Onlarca Hataya ve Bug'a Rağmen 1 Milyon Sattı

GSC Game World tarafından geliştirilen Stalker 2: Heart of Chornobyl, piyasaya çıktıktan yalnızca birkaç gün içinde 1 milyon kopya satmayı başardı. Bu etkileyici rakama, Game Pass üzerinden The Zone’a adım atan oyuncular dahil değil, bu da oyunun çok daha geniş bir kitleye ulaştığını gösteriyor.

Stalker 2 öncelikli olarak Steam üzerinde güçlü bir başlangıç yaptı. Çıkış gününde 113,587 eşzamanlı oyuncu zirvesine ulaşan oyun, sonraki günlerde bu sayıyı daha da artırarak 117,928 oyunculuk yeni bir rekora imza attı.

Geliştirici ekip, sosyal medya platformu X’te bu başarıyı şu sözlerle kutladı:

Oyun, lansman sonrası bazı teknik problemlerle karşılaşmış olsa da, geliştirici ekip bu sorunları çözeceğine dair oyuncularına söz verdi. Oyuncuların bu kadar kısa sürede büyük ilgi göstermesi şüphesiz bu sürecin hızlanmasına yardımcı oldu. Çok fazla teknik hata ve "bug" olmasına rağmen oyuncular halen ilgi göstermeyi sürüyor. İşte Twitter'da paylaşılan bir gönderi...

Gönderinin sahibi, "Stalker 2'deki bug'lar oyunu yalnızca daha iyi yapıyor! Bu hayatımda gördüğüm en komik bug," şeklinde yorumladığı bir sahneyi paylaştı.

STALKER 2 bug's only make the game better this is the funniest bug ive ever seen in my life bro pic.twitter.com/7dFuEIpFoc