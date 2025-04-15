STALKER 2'nin Güncellemesinde Yok Yok! Yapay Zeka Buraya da El Attı

2025'in ilk çeyreği geride kalırken, STALKER 2: Heart of Chornobyl için yeni yol haritası duyuruldu. Oyunun geliştirici stüdyosu şimdi yılın geri kalanına odaklanarak oyuncuların en çok talep ettiği özellikleri sunmayı planlıyor. Bunların arasında yapay zeka destekli güncellemeler de bulunuyor.

Bugün yayımlanan blog yazısında topluluk için beta mod araçları, A-Life yapay zeka güncellemeleri, yeni silahlar, mutantlardan alınacak ganimetler ve daha fazlasının oyuna entegre edeceği bildirildi.

Modlama Araçları Beta Versiyonuyla Gelecek

STALKER 2 oyuncularını heyecanlandıracak en önemli özelliklerden biri modlama araçlarının beta versiyonunun yayınlanacak olması. GSC Game World, mod yapımcılarıyla birlikte kapalı bir beta test süreci yürütecek ve ardından Mod SDK'yı yayına alacak.

Bu araçlar, Mod.io ve Steam Workshop entegrasyonuyla birlikte oyunculara büyük bir modding deneyimi sunacak. İlaveten A-Life güncellemeleri ile yapay zekada önemli gelişmeler yaşanacak; insanlar daha akıllıca savaşacak, mutantlar ise cesetleri yiyecek ve tehditlere tepki gösterecek. Böylece oyundaki gerçekçilik hat safhaya yükselecek.

Ayrıca oyunculara yeni silahlar verilecek ve mutant loot sisteminde değişiklikler yapılacak. Son olarak daha geniş ekran oranı desteği ve oyuncu deposu penceresinin artırılması gibi küçük ama önemli iyileştirmeler de yapılacak.

Daha Akıcı STALKER 2 Deneyimi

"Anomalies" adı verilen hataların düzeltilmesi ve oyun stabilitesinin artırılması için çalışmalarını sürdüren GSC Game World, tüm bu güncellemelerin çift testten, yani hem iç testler hem de kapalı beta geçirileceğini ve oyuncuların geri bildirimlerine dayalı olarak devamlı iyileştirmeler yapacaklarını duyurdu.

Stüdyo, her çeyrekte bir yol haritası güncellemesi yapacağını ve bir sonraki duyurunun üç ay içinde geleceğini belirtti. Orijinal STALKER üçlemesi için yeni nesil güncellemesinin de 2025 yılı içinde yayınlanması bekleniyor.