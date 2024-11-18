NVIDIA, Half-Life 2'nin 20. Yılına Özel RTX 4080 SUPER GPU Çekilişi Başlattı

Half-Life 2 tam 20 yılı geride bıraktı... NVIDIA ise bu özel gün için özel tasarımlı bir hediye için çekiliş başlattı.

Ecem Köksal
Ecem Köksal -

NVIDIA, oyun dünyasının unutulmaz klasiği Half-Life 2'nin 20. yıl dönümünü, özel tasarımlı bir GeForce RTX 4080 SUPER GPU ile kutluyor. Bu eşi benzeri olmayan ekran kartı, oyunun ana karakteri Gordon Freeman'ın ikonik görselleriyle süslenmiş ve şanslı bir oyuncuya hediye edilecek.

Half-Life 2'nin 20 Yılı: Oyun Tarihinde Bir Dönüm Noktası

2004 yılında piyasaya sürülen Half-Life 2, Valve'ın ilk Half-Life oyununu takip eden bir başyapıt olarak tarihe geçti. Aradan geçen 20 yıla rağmen, Half-Life 3 hala oyuncuların beklediği bir hayal olsa da NVIDIA, bu özel çekiliş ve yeni RTX sürümü ile hayranları heyecanlandırdı.

NVIDIA Çekilişine Nasıl Katılınır?

NVIDIA, çekilişi sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu. Katılmak isteyenler, NVIDIA'nın paylaşımını beğenip #HalfLife2RTX etiketiyle yorum yaparak bu özel tasarımlı ekran kartını kazanma şansı elde edebilir.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir detay var... Bu temalı RTX 4080 SUPER ekran kartından sadece bir tane üretildi, dolayısıyla yalnızca tek kişi çekilişin gülen tarafı olacak.

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