NVIDIA, Half-Life 2'nin 20. Yılına Özel RTX 4080 SUPER GPU Çekilişi Başlattı

NVIDIA, oyun dünyasının unutulmaz klasiği Half-Life 2'nin 20. yıl dönümünü, özel tasarımlı bir GeForce RTX 4080 SUPER GPU ile kutluyor. Bu eşi benzeri olmayan ekran kartı, oyunun ana karakteri Gordon Freeman'ın ikonik görselleriyle süslenmiş ve şanslı bir oyuncuya hediye edilecek.

2004 yılında piyasaya sürülen Half-Life 2, Valve'ın ilk Half-Life oyununu takip eden bir başyapıt olarak tarihe geçti. Aradan geçen 20 yıla rağmen, Half-Life 3 hala oyuncuların beklediği bir hayal olsa da NVIDIA, bu özel çekiliş ve yeni RTX sürümü ile hayranları heyecanlandırdı.

"Welcome! Welcome to City 17!"



To celebrate the 20th anniversary of Half-Life 2, we're giving away an exclusive custom wrapped GeForce RTX 4080 SUPER GPU, highlighting the iconic Gordon Freeman.



