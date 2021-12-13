Stanford Profesörü: UFO Kazalarından Çıkan Malzemeleri İnceliyorum

Stanford Profesörü UFO kazalarından ortaya çıktığına inandığı birtakım malzemeleri incelediğini söyledi. Stanford Profesörü Garry Nolan Vice ile yaptığı bir röportajında, ​​“UFO topluluğu bunu söylememden hoşlanmadı ama biliyorsun, gerçek bilimdedir." dedi.

Nolan, şu anda incelemekte olduğu iddia edilen tanımlanamayan hava olayları (UAP) -sosyal medyada genellikle UFO olarak adlandırılan bir terim- konusunda pek şüpheci görünmüyor.

CIA, Nolan ile iletişime geçtikten sonra, UAP'lere yaklaşan pilotlardan gelen verileri incelemesini istediğini söylüyor. Vice'a “Bir sorun olduğunu görmek için profesör olmanıza bile gerek yoktu. Bazı beyinleri korkunç, korkunç derecede hasar gördü. İşte bu yüzden beni dahil eden şey buydu." dedi.

Stanford Profesörü UFO kazalarını araştırıyor

Nolan, Vice'a, hükümet adına UFO'nun düştüğü iddia edilen 10 ya da 12 kurtarılmış metal parçasını da analiz ettiğini dile getirdi. Ayrıca bazı örneklerin insan yapımı malzemelerin "kurallarına uymadığını" söylüyor. Yani UFO'lardan düşen parçaların henüz anlamadığımız teknolojiye sahip olmaları mümkün.

"Diyelim ki bugün transistörlerimiz yoktu ve bu nesnelerden biri diğer elementlerle katkılı büyük bir germanyum yığını düşürdü. İşlevi hakkında hiçbir fikrimiz olmazdı ve 'neden içlerine bu garip safsızlıkları olan germanyum dizileri koysun ki… bu şey nedir?' diye sorardık.”

Nolan, Vice'a, hükümetin genellikle tuhaf veya benzersiz tıbbi vakaların kayıtlarını tuttuğunu ve daha sonra yeterli sayıda benzer vaka geldiğinde bunları analiz ettiğini söyledi. Tabii ki, federallerin gizemli fenomenler hakkında bilgi toplaması, onlar için tamamen makul bir açıklama olmadığı anlamına gelmez.

Vox'un raporuna göre Pentagon da aynı fikirde. Gerçek uzaylıların Dünya'yı ziyaret ettiği fikrine imza atmadan önce sadece örnek analiz ve MRI'lardan fazlasını istiyor.

Kanada'da yeşil UFO'lar görüldü

Kanada semalarında uçan bir ticari ve bir askeri uçağın pilotları, 30 Temmuz'da tanımlanamayan nesneyi tespit etti. Vice News'e göre, bu görüntüler Kanada'nın Atlantik kıyısındaki Saint Lawrence Körfezi üzerinde yakalandı. Gizemli olaylarla ilgili bir rapor, 11 Ağustos'ta Kanada hükümetinin havacılık olay veritabanına sunuldu.

Pilotlar, "bir bulutun içine doğru uçan ve ardından kaybolan parlak yeşil uçan nesne" gördüklerini iddia etti. Rapor, bu olası nesnelerden hiçbir uçuş operasyonunun etkilenmediğini de vurguladı.

Ticari uçak, Boston'dan Amsterdam'a seyahat eden bir KLM Royal Dutch Airlines uçağıydı. Askeri uçak ise Kanada Kraliyet Hava Kuvvetlerine aitti ve Ontario üssünden Almanya'nın Köln şehrine uçuyordu.