Uçak Pilotları Kanada'da Parlak Yeşil UFO Gördü

Gözetim verilerine göre, askeri bir uçak gizemli nesneden kaçınmak için yoldan çıkmak zorunda kalmış olabilir. Biri askeri diğeri ticari olmak üzere iki ayrı uçağın pilotları, Kanada'nın Saint Lawrence Körfezi üzerinde bulutların arasında parlak yeşil UFO gördüğünü bildirdi.

Kanada semalarında uçan bir ticari ve bir askeri uçağın pilotları, 30 Temmuz'da tanımlanamayan nesneyi tespit etti. Vice News'e göre, bu görüntüler Kanada'nın Atlantik kıyısındaki Saint Lawrence Körfezi üzerinde yakalandı. Gizemli olaylarla ilgili bir rapor, 11 Ağustos'ta Kanada hükümetinin havacılık olay veritabanına sunuldu.

Pilotlar, "bir bulutun içine doğru uçan ve ardından kaybolan parlak yeşil uçan nesne" gördüklerini iddia etti. Rapor, bu olası nesnelerden hiçbir uçuş operasyonunun etkilenmediğini de vurguladı. Ticari uçak, Boston'dan Amsterdam'a seyahat eden bir KLM Royal Dutch Airlines uçağıydı. Askeri uçak ise Kanada Kraliyet Hava Kuvvetlerine aitti ve Ontario üssünden Almanya'nın Köln şehrine uçuyordu.

Parlak yeşil UFO gerçek mi?

Havacılık ve denizcilik araştırmacısı Steffan Watkins, her iki uçak transponderinden elde edilen bilgileri analiz etti. Askeri uçağın nesneyi döndürmek veya nesneye yaklaşmak için 300 metre (1000 fit) tırmandığını gözlemledi. Watkins, cismin 14 Temmuz'da başlayan ve bu hafta başında zirveye çıkan Perseid meteor yağmurunun gerçekleştiği saatlerde göründüğünü de göz önüne bulundurarak meteor olabileceğini sözlerine ekledi.

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🇨🇦 RCAF CC-177 177705 #CFC4003 (49.059, -60.787) @ 28k ft, had just made a change in course and had climbed 1000ft when they reported seeing the UFO.



PH-AKD #KL618 #KLM618 (48.023, -59.422) 39,000ft made no change in course.https://t.co/Uy55wagM3L pic.twitter.com/Mn6mOGFMgz — Steffan Watkins 📡✈️ (@steffanwatkins) August 12, 2021

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın eski bir çalışanı ve UFO araştırmacısı Nick Pope verdiği demeçte, "Bu Kanada olay vakası büyüleyici, özellikle de görüntülerin UFO olarak değil, havacılık olayları olarak nasıl sınıflandırıldığına ışık tuttuğu için." dedi ve şöyle devam etti:

"Bu nesneler, potansiyel hava güvenliği sorunları olarak tanımlanamayan uçaklar veya dronelar açısından tanımlanmaktadır. Bunun anlamı, kişinin her türlü havacılık olay raporunda gezinmesi ve ardından olası UFO karşılaşmalarının ayrıntılarını bulmak için satır aralarını okuması gerektiğidir."

Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı UFO gözlemlerini takip etmese de bir departman sözcüsü Vice'a verdiği demeçte, Kanada yönetiminin bu olayların kesinlikle farkında olduğunu söyledi.

Haziran ayında Pentagon, askeri personel tarafından UFO ve UAP görüldüğüne ilişkin raporunu yayınladı. 2004 yılından bu yana pilotlar ve deniz kuvvetleri tarafından yapılan 144 rapordan sadece biri müfettişler tarafından açıklanabildi.