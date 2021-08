Uçak Pilotları Kanada'da Parlak Yeşil UFO Gördü

Gözetim verilerine göre, askeri bir uçak gizemli nesneden kaçınmak için yoldan çıkmak zorunda kalmış olabilir. Biri askeri diğeri ticari olmak üzere iki ayrı uçağın pilotları, Kanada'nın Saint Lawrence Körfezi üzerinde bulutların arasında parlak yeşil UFO gördüğünü bildirdi.

Kanada semalarında uçan bir ticari ve bir askeri uçağın pilotları, 30 Temmuz'da tanımlanamayan nesneyi tespit etti. Vice News'e göre, bu görüntüler Kanada'nın Atlantik kıyısındaki Saint Lawrence Körfezi üzerinde yakalandı. Gizemli olaylarla ilgili bir rapor, 11 Ağustos'ta Kanada hükümetinin havacılık olay veritabanına sunuldu.

Pilotlar, "bir bulutun içine doğru uçan ve ardından kaybolan parlak yeşil uçan nesne" gördüklerini iddia etti. Rapor, bu olası nesnelerden hiçbir uçuş operasyonunun etkilenmediğini de vurguladı. Ticari uçak, Boston'dan Amsterdam'a seyahat eden bir KLM Royal Dutch Airlines uçağıydı. Askeri uçak ise Kanada Kraliyet Hava Kuvvetlerine aitti ve Ontario üssünden Almanya'nın Köln şehrine uçuyordu.

Havacılık ve denizcilik araştırmacısı Steffan Watkins, her iki uçak transponderinden elde edilen bilgileri analiz etti. Askeri uçağın nesneyi döndürmek veya nesneye yaklaşmak için 300 metre (1000 fit) tırmandığını gözlemledi. Watkins, cismin 14 Temmuz'da başlayan ve bu hafta başında zirveye çıkan Perseid meteor yağmurunun gerçekleştiği saatlerde göründüğünü de göz önüne bulundurarak meteor olabileceğini sözlerine ekledi.

⚠️ 2021-07-31 01:55Z ⚠️



🇨🇦 RCAF CC-177 177705 #CFC4003 (49.059, -60.787) @ 28k ft, had just made a change in course and had climbed 1000ft when they reported seeing the UFO.



PH-AKD #KL618 #KLM618 (48.023, -59.422) 39,000ft made no change in course.https://t.co/Uy55wagM3L pic.twitter.com/Mn6mOGFMgz