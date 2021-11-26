Pentagon UFO Araştırmaları İçin Yeni Ekip Kuruyor!

Pentagon, UFO araştırmaları ile ilgili yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, tanımlanamayan uçan cisimleri araştırmak için bir ekip kuracağını açıkladı. Yaşanan gelişme ile ilgili merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Pentagon UFO Araştırmaları İçin Yeni Adım Atıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), sınırlı hava sahasındaki tanımlanamayan uçan cisimlere (UFO) ilişkin ortaya atılan iddiaları araştırmak için yeni bir ekip kuracağını duyurdu. Pentagon, haziran ayında 144 UFO olayını kapsayan bir rapor yayımlanmasının ardından böyle bir karar aldı.

Pentagon'un yeni ekibi "Havadaki Nesne Tanımlama ve Yönetim Senkronizasyon Grubu" olarak isimlendirildi. Bu ekip, İstihbarattan Sorumlu Savunma Müsteşarı, Müşterek Kurmay Başkanı ve Ulusal İstihbarat Dairesinde görevli yetkililer tarafından denetlenecek.

Savunma Bakanı Yardımcısı Kathleen Hicks, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Hicks, yaptığı açıklamada, sınırlı hava sahasında tanımlanamayan cisimlerin hava ekipleri için potansiyel bir uçuş güvenliği riski oluşturduğunu ve potansiyel ulusal güvenlik endişelerini önemli ölçüde arttırdığını söyledi.

Pentagon, ABD ordusuna bağlı "Tanımlanamayan Hava Olayları Görev Gücü" isimli ekibin yerini alacak grubun nesneleri tespit etmek, tanımlamak ve ilişkilendirmek, ilişkili tehditleri değerlendirmek ve azaltmak için birtakım çalışmalar gerçekleştireceğini açıkladı.

Uzaylı Filmlerindeki Gibi Küçük ve Yeşil Canlılar Gelmeyecek

Gelecekte dünyayı uzaylı filmlerinde olduğu gibi yaşam formları bekliyor mu? Kaliforniya'daki kar amacı gütmeyen bir araştırma kuluşu olan SETI Institute'ta görevli Gök Bilimci Seth Shostak, dünyayı tıpkı bilim kurgu filmlerindeki gibi yeşil, küçük uzaylıların beklemediğini, aksine yapay zeka gibi bir yapıda olacaklarını söyledi.

Gök bilimciye göre dünya dışı akıllı varlıklar Dünya'yı ziyaret ederse gökyüzünde yanıp sönen bir ışıktan çok daha ötesinde olaylar gerçekleşirdi. Görünümlerinin oldukça değişik olacağının altını çizen Shostak, kesin olan şey varsa onun da klasik uzaylı filmlerindeki gibi bir görünüme sahip olmayacağına işaret etti.

Shostak, "İster kıllı ister kılsız olsun, gezegenimize gelen herhangi bir uzaylının karbon bazlı yaşam formları olması çok mümkün değil. Bilişsel yeteneklerinin dayanağında muhtemelen beyin olmayacak. Biyolojik zekanın ve hatta biyolojinin kendisinin ötesine geçmiş olacaklardır. Kanlı canlı olmayacaklardır" dedi.

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