Yeni Star Trek Dizisi Geliyor! İlk Fragman Yayınlandı

Star Trek: Starfleet Academy'nin fragmanı izleyiciler ile buluştu. Peki, yeni Star Trek dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte diziye dair detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Star Trek serisinin hayranlarını heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Star Trek: Starfleet Academy olarak isimlendirilen yeni dizinin fragmanı yayınlandı. Ayrıca yeni Star Trek dizisinin en zaman izleyiciler ile buluşacağı da belli oldu.

Star Trek: Starfleet Academy Fragmanı Nasıl İzlenir?

Paramount Plus'ın resmî YouTube kanalı üzerinden Star Trek: Starfleet Academy'nin fragmanı paylaşıldı. 1 dakika 58 saniye uzunluğundaki tanıtım videosu, yeni Star Trek dizisinin neler sunacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân sağlıyor.

Star Trek: Starfleet Academy Oyuncuları

  • Mary Wiseman
  • Oded Fehr
  • Tig Notaro
  • Robert Picardo
  • Holly Hunter
  • Dorothy A. Atabong
  • Katie Ready-Walters
  • Tatiana Maslany
  • Paul Giamatti
  • George Hawkins
  • Rebecca Quin

Yeni Star Trek dizisinde Katie Ready-Walters "Terrified Cadet" karakterini, Mary Wiseman "Sylvia Tilly" karakterini, Oded Fehr "Charles Vance" karakterini, Tig Notaro ise "Jett Reno" karakterini canlandıracak.

Star Trek: Starfleet Academy Konusu

32. yüzyılda geçen dizi, Starfleet Academy'de eğitim gören öğrencileri konu alıyor. Dizi, Star Trek: Discovery'de meydana gelen felaketin ardından yeniden toparlanılmaya çalışıldığı bir dönemde geçiyor. "Burn" isimli olay, tüm uzay yolculuklarını olumsuz etkileyen büyük bir felaketti.

Star Trek: Starfleet Academy Yayın Tarihi

Star Trek: Starfleet Academy 2026 yılının başlarında Paramount Plus üzerinden yayınlanacak.

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