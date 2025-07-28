Yeni Star Trek Dizisi Geliyor! İlk Fragman Yayınlandı

Star Trek serisinin hayranlarını heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Star Trek: Starfleet Academy olarak isimlendirilen yeni dizinin fragmanı yayınlandı. Ayrıca yeni Star Trek dizisinin en zaman izleyiciler ile buluşacağı da belli oldu.

Star Trek: Starfleet Academy Fragmanı Nasıl İzlenir?

Paramount Plus'ın resmî YouTube kanalı üzerinden Star Trek: Starfleet Academy'nin fragmanı paylaşıldı. 1 dakika 58 saniye uzunluğundaki tanıtım videosu, yeni Star Trek dizisinin neler sunacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân sağlıyor.

Star Trek: Starfleet Academy Oyuncuları

Mary Wiseman

Oded Fehr

Tig Notaro

Robert Picardo

Holly Hunter

Dorothy A. Atabong

Katie Ready-Walters

Tatiana Maslany

Paul Giamatti

George Hawkins

Rebecca Quin

Yeni Star Trek dizisinde Katie Ready-Walters "Terrified Cadet" karakterini, Mary Wiseman "Sylvia Tilly" karakterini, Oded Fehr "Charles Vance" karakterini, Tig Notaro ise "Jett Reno" karakterini canlandıracak.

Star Trek: Starfleet Academy Konusu

32. yüzyılda geçen dizi, Starfleet Academy'de eğitim gören öğrencileri konu alıyor. Dizi, Star Trek: Discovery'de meydana gelen felaketin ardından yeniden toparlanılmaya çalışıldığı bir dönemde geçiyor. "Burn" isimli olay, tüm uzay yolculuklarını olumsuz etkileyen büyük bir felaketti.

Star Trek: Starfleet Academy Yayın Tarihi

Star Trek: Starfleet Academy 2026 yılının başlarında Paramount Plus üzerinden yayınlanacak.