Yeni Star Trek Dizisi Geliyor! İlk Fragman Yayınlandı
Star Trek: Starfleet Academy'nin fragmanı izleyiciler ile buluştu. Peki, yeni Star Trek dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte diziye dair detaylar!
Star Trek serisinin hayranlarını heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Star Trek: Starfleet Academy olarak isimlendirilen yeni dizinin fragmanı yayınlandı. Ayrıca yeni Star Trek dizisinin en zaman izleyiciler ile buluşacağı da belli oldu.
Star Trek: Starfleet Academy Fragmanı Nasıl İzlenir?
Paramount Plus'ın resmî YouTube kanalı üzerinden Star Trek: Starfleet Academy'nin fragmanı paylaşıldı. 1 dakika 58 saniye uzunluğundaki tanıtım videosu, yeni Star Trek dizisinin neler sunacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân sağlıyor.
Star Trek: Starfleet Academy Oyuncuları
- Mary Wiseman
- Oded Fehr
- Tig Notaro
- Robert Picardo
- Holly Hunter
- Dorothy A. Atabong
- Katie Ready-Walters
- Tatiana Maslany
- Paul Giamatti
- George Hawkins
- Rebecca Quin
Yeni Star Trek dizisinde Katie Ready-Walters "Terrified Cadet" karakterini, Mary Wiseman "Sylvia Tilly" karakterini, Oded Fehr "Charles Vance" karakterini, Tig Notaro ise "Jett Reno" karakterini canlandıracak.
Star Trek: Starfleet Academy Konusu
32. yüzyılda geçen dizi, Starfleet Academy'de eğitim gören öğrencileri konu alıyor. Dizi, Star Trek: Discovery'de meydana gelen felaketin ardından yeniden toparlanılmaya çalışıldığı bir dönemde geçiyor. "Burn" isimli olay, tüm uzay yolculuklarını olumsuz etkileyen büyük bir felaketti.
Star Trek: Starfleet Academy Yayın Tarihi
Star Trek: Starfleet Academy 2026 yılının başlarında Paramount Plus üzerinden yayınlanacak.